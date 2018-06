Sondaggi Politici Analisi Ballottaggi Comunali e caos migranti | il 60% appoggia il

Sondaggi Politici Piepoli : chiusura porti e Ong - Salvini raccoglie un plebiscito : Mercoledì scorso, durante la trasmissione Porta a Porta, si è data lettura dei Sondaggi politici dell'istituto di ricerca Piepoli in merito all'azione portata avanti nei primi 20 giorni di governo da Matteo Salvini, ministro dell'Interno. Il numero uno della Lega Nord ha raccolto un plebiscito. Stando ai dati raccolti da Piepoli, l'operato del vicepremier viene accolto positivamente dal 71 per cento degli intervistati, percentuale nettamente ...

Sondaggi Politici elettorali : M5S scivola dietro la Lega - risale il PD al 19 - 6% : A pochi giorni dalla fine del mese di giugno, numerosi istituti di ricerca evidenziano il sorpasso della Lega ai danni del Movimento 5 Stelle nei Sondaggi politici. Questa volta è il turno di Tecné, secondo cui il partito di Matteo Salvini è davanti a quello di Luigi Di Maio. Il primo si trova al 27,9%, mentre il secondo è scivolato al 27,5%. C’è poi da registrare un incremento da parte del Partito Democratico, anche se resta ancora troppo ...

Sondaggi Politici : per Euromedia la Lega è in testa - per Piepoli resiste il Movimento 5S : Durante la trasmissione Porta a Porta di questa settimana, Bruno Vespa ha presentato gli ultimi Sondaggi politici degli istituti Euromedia e Piepoli. Secondo il primo, con cui collabora la nota Alessandra Ghisleri, la Lega Nord ha operato il sorpasso ai danni del Movimento 5 Stelle. L'istituto di ricerca Euromedia assegna alla Lega di Matteo Salvini il 28,3 per cento, un valore superiore a 11 punti rispetto a quanto raccolto alle ultime elezioni ...

Sondaggi Politici : Salvini inarrestabile al 28% - Di Maio tiene : 29% : Sondaggi politici sotto la lente d'ingrandimento in Italia. La formazione del Governo Conte è diventata la soluzione di una crisi istituzionale durata quasi tre mesi. Il contratto che ha, di fatto, creato un'alleanza tra il Movimento Cinque Stelle e la Lega sembra sortire i primi effetti negli indici di gradimento. C'era e c'è attesa per capire chi, da quest'unione tra Salvini e Di Maio, potesse beneficiarne maggiormente in termini di consenso, ...

Sondaggi Politici - continua l’ascesa della Lega : premiata la linea di Matteo Salvini sull’immigrazione : Secondo gli ultimi Sondaggi aumentano molto i consensi per la Lega, che raggiunge o addirittura supera il Movimento 5 Stelle sceso intorno al 28%. A trascinare il partito guidato da Matteo Salvini le politiche sull'immigrazione del nuovo governo, che ottengono l'approvazione di oltre il 60% degli elettori.continua a leggere

Sondaggi Politici Noto : Lega primo partito in Italia - M5S staccato di 2 punti : Martedì sera, durante la trasmissione Cartabianca, sono stati resi noti i dati dei nuovi Sondaggi politici realizzati dall'istituto Noto. Rispetto a quanto emerso dai recenti Sondaggi Swg per La7, viene confermato il primo posto per la Lega Nord. A differenza delle precedenti rilevazioni, il partito di Matteo Salvini ha un vantaggio più consistente nei confronti del Movimento 5 Stelle, nell'ordine di due punti percentuali. Quello dell'istituto ...

Sondaggi Politici : il centrodestra avrebbe la maggioranza in Parlamento se si votasse oggi : Il centrodestra otterrebbe la maggioranza assoluta dei seggi sia alla Camera che al Senato, secondo la simulazione di Youtrend sul Sondaggio Swg che vede la coalizione di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia ottenere il 42% dei voti. Il Movimento 5 Stelle risulterebbe forte al Sud e il centrosinistra sarebbe ancor più ridimensionato.Continua a leggere

Sondaggi Politici - la linea di Matteo Salvini sull’immigrazione conquista anche molti elettori PD : Il 72% degli elettori approva la linea sull'immigrazione di Matteo Salvini e fra questi la maggioranza relativa fra gli elettori del PD (46%). Crescono in conseguenza la popolarità del leader della Lega (al 46%) e i consensi per il partito (al 28%). In discesa il Movimento 5 Stelle, appena mezzo punto sopra la Lega.Continua a leggere

Sondaggi Politici Swg : Lega primo partito - supera il M5S e sfiora il 30% : ... http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-06-18/Sondaggio-swg-se-si-votasse-oggi-Lega-sarebbe-primo-partito-195026.shtml?uuid=AEJngQ8E http://tg.la7.it/politica/il-Sondaggio-politico-di-luned%C3%...

Sondaggi Politici : Lega primo partito - supera il M5S e sfiora il 30% : Durante l'edizione serale del TgLa7, il direttore Enrico Mentana ha letto i nuovi Sondaggi politici dell'istituto Swg. Per la prima volta, la Lega Nord di Matteo Salvini viene data in testa a livello nazionale, davanti al M5S. Il Carroccio ha guadagnato il 2,2 per cento rispetto alla rilevazione della settimana scorsa, conquistando il 29,2 delle preferenze. La differenza tra Lega e Movimento 5 Stelle è minima, nell'ordine dello 0,2 per cento a ...

Ultimi Sondaggi Politici elettorali : PD e Lega in discesa - bene M5S : L’Italia ha un nuovo Governo. A capo dell’esecutivo troviamo Giuseppe Conte. Il neo Premier ha tenuto il discorso in Parlamento nei giorni scorsi, con l’istituto DEMOPOLIS che ha interpellato gli italiani facendo alcune domande proprio sul professore. Il 46% degli intervistati ha dichiarato di vedere positivamente Giuseppe Conte nel ruolo di Presidente del Consiglio, mentre il 29% giudica negativamente. Il restante 25% è più cauto nell’esprimere ...

Sondaggi elettorali politici : M5S e Lega a braccetto - flessione di Forza Italia : La prima decade del mese di giugno è andata in archivio e ci ha lasciato una serie di Sondaggi politici su cui poter discutere. Le intenzioni di voto pubblicate da Index Research evidenziano un andamento positivo da parte di Movimento 5 Stelle e Lega, che si trovano al Governo insieme e procedono fianco a fianco. Il loro trend è positivo, ma cosa sta accadendo agli altri partiti? Di seguito andremo ad analizzare i valori di ciascuno, con le ...