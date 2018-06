huffingtonpost

: HuffPost: Sommersi e affogati - MPenikas : HuffPost: Sommersi e affogati - sabrinacanese : RT @HuffPostItalia: Sommersi e affogati - pepo1913 : RT @HuffPostItalia: Sommersi e affogati -

(Di martedì 26 giugno 2018) Mentre due navi cariche di "carne umana", cioè profughi, chiedevano da giorni che qualcuno in Europa si impegnasse a non restituirli all'inferno a cui erano appena sfuggiti e altri mille loro compagni di sventura erano stati invece appena catturati (a costo di quanti morti e dispersi non si saprà mai) dai predoni libici mascherati da "Guardia costiera" - con navi, divise e assistenza tecnica fornite dall'Italia - nessuno dei capi dei governi europei, riuniti per discutere di nient'altro che di loro, ha sentito il bisogno di rispondere a quell'appello; dovevano affogare o venir restituiti ai Lager gestiti da quello stato fasullo che essi stessi stanno tenendo in piedi. E a farsi carico del lavoro sporco doveva essere l'Italia, il cui esecrabile governo comunque lavora per loro.Per anni il futuro e la sopravvivenza dell'Unione sono stati agganciati con pignoleria ai conti, ...