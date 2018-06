Sky Sport Milan | Roberto Cappelli vola a New York

#SkyMaldiniDay su Sky Sport in occasione del 50esimo compleanno di Paolo Maldini : Martedì 26 giugno, sarà #SkyMaldiniDay: Sky Sport celebra il 50° compleanno di Paolo Maldini con una giornata interamente dedicata all’ex capitano del Milan. Su Sky Sport 1 e Sky Super Calcio, tanti speciali per celebrare uno dei più grandi difensori del calcio italiano e mondiale, tra parole inedite e partite da rivedere. Alle 13.30, alle ...

Ilaria D'amico lascia Sky Sport? : Tempo di fare le valigie per Ilaria D'amico? Ormai è roba certa, dopo ben 15 anni il volto del programma sportivo Sky Calcio Show saluta l'azienda che l'ha consacrata come una delle conduttrici che hanno potuto raccontare le gesta dei campionati di calcio italiano su Sky oltre che 2 mondiali: nel 2006, 2010 e un europeo nel 2016.E' Fanpage.it a dare la notizia e ad aggiungere che, oltre l'addio della D'amico ci sarebbe anche quello di uno ...

NBA Awards 2018 - la cerimonia in diretta su Sky Sport 3 : Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati a partire delle 3.00 in diretta su Sky Sport 3 HD e dal mattino successivo su skySport.it per il riassunto di quanto successo con le parole ...

Inter - Sky Sport ipotizza la formazione nerazzurra per il 2018/19 : c'è anche Malcom : L'Inter si posiziona fra le squadre italiane più attive nell'attuale sessione di Calciomercato. L'attenzione del club di Milano è principalmente rivolta agli acquisti, ma non verranno tralasciate le cessioni, cosi da non avere problemi con il Fair Play Finanziario. La societa' deve 'accontentare' Luciano Spalletti, che per la prossima stagione vuole un team capace di lottare su più fronti, ovviamente su tutte la Champions League. Fino ad oggi, ...

Sky Sport 1 Vetrina DTT - Palinsesto dal 25 Giugno al 1 Luglio 2018 : Grazie al duplice accordo tra Sky Italia e Mediaset, si sono accesi due nuovi canali Vetrina Sky sul digitale terrestre, disponibili fino al 1° Luglio per tutti i clienti Mediaset Premium ovvero Sky Uno e Sky Sport 1. Su quest'ultimo disponibile in SD alla numerazion...

Tennis Wimbledon 2018 - le qualificazioni live su Sky Sport. Dal 2/7 sei canali dedicati : L'Italia sarà presente con tredici Tennisti nelle qualificazioni di Wimbledon (diretta esclusiva su Sky Sport), terzo Slam della stagione in programma dal 2 al 15 luglio sull’erba dell’All England Club di Church Road. Il torneo di ammissione al main draw scatterà lunedì 25 giugno. Nove uomini proveranno ad accedere al tabellone ...

Sky Sport ipotizza la nuova Inter : formazione da Champions per Spalletti : L'Inter è sicuramente una delle squadre più attive in questa sessione di Calciomercato. I nerazzurri non stanno pensando solo alle cessioni necessarie per chiudere il bilancio in pareggio entro il 30 giugno, ma anche ai possibili rinforzi chiesti dal tecnico, Luciano Spalletti. La societa' nerazzurra ha chiuso i primi tre acquisti gia' prima del termine del campionato con l'arrivo di Lautaro Martinez dal Racing Avellaneda per venti milioni di ...

F1 Francia 2018 - Gara - Diretta Esclusiva su Sky Sport 1 HD. Differita TV8 : Mercedes bene ma non benissimo con la Ferrari, quella di Sebastian Vettel, pronta a dare battaglia in Gara (Diretta Esclusiva su Sky Sport 1 HD) fin dalla prima curva. È prima lettura delle qualifiche del Gran Premio di Francia che hanno visto le Stelle d'Argento, con Lewis Hamilton in pole position, conquistare la prima fila a Le Castellet dove la Formula 1 è tornata in territorio transalpino a 10 anni di distanza dall'ultimo Gp ...

F1 Francia 2018 - Qualifiche - Diretta Esclusiva su Sky Sport 1 HD. Differita TV8 : Il nuovo Paul Ricard sorride alla Mercedes, almeno per quanto riguarda il giro veloce (Diretta Esclusiva su Sky Sport 1 HD). È questo il verdetto della prima giornata in pista sul circuito di Le Castellet, rivisto e corretto per riportare la Formula 1 in Francia dopo 10 anni. Due sessioni dominate dalla Stella d'Argento di Lewis Hamilton e in parte anche dal forte vento di Maestrale, il 'Mistral' da cui prende il nome il lungo rettilineo ...

Jean Alesi a Sky Sport F1 HD : 'Io come Leclerc - lo vedo in Ferrari. Rossa forte anche in Francia' : Jean Alesi ospite di Paddock Live al termine delle prove libere del venerdì in Francia. Dalla Ferrari al futuro di Leclerc, passando per le caratteristiche del circuito Paul Ricard : questi i temi ...

Sky Sport F1 HD (anche in 4K) Gp Francia Diretta Esclusiva (21 - 24 Giugno 2018) : Più Gran Premi, più esclusive, più tecnologia: anche per il 2018 Sky Sport si conferma il punto di riferimento per tutti gli appassionati di motori, con la copertura assoluta dei due Mondiali di Formula 1 e MotoGP: in totale 40 gare in Diretta, di cui 28 in Esclusiva live, 7 in più rispetto alla passata stagione. E’ una nuova era per il Motorspo...