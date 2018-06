Skriniar tra rinnovo e Manchester United | via solo per 80 milioni Il Napoli vuole

Skriniar in vacanza con la sexy fidanzata - tra piscina e golf i follower impazziscono per le curve di Barbora [GALLERY] : Milan Skriniar si sta godendo le vacanze accanto alla sua Barbora, le foto della fidanzata del difensore dell’Inter mandano in visibilio i follower Dopo aver concluso una stagione in nerazzurro da protagonista, il difensore dell’Inter Milan Skriniar vola in vacanza con la bella fidanzata. Barbora ed il calciatore si godono del tempo insieme tra resort extra lusso, piscine mozzafiato e partitelle a golf. Una meritata vacanza per il ...