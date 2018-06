Siria | ONU | 50' 000 persone in fuga da Daraa

Siria : inviato Onu de Mistura avverte sui rischi possibile offensiva Damasco a Idlib : "La soluzione politica in Siria aprirebbe la strada alla ricostruzione delle aree che sono state distrutte negli ultimi sette anni dall'inizio del conflitto", ha detto. , segue, , Res,

Siria : ONU chiede fine di atti ostili e provocatori : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Siria : Onu prevede impegno donatori per 4 - 4 mld dlr : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

L'Occidente vuole aggirare il veto della Russia sulla Siria all'ONU - : A sua volta, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha affermato che, a suo avviso, è iniziata una nuova guerra fredda nel mondo e il pericolo di una destabilizzazione della ...

Siria - spari sul team di sicurezza dell’Onu durante la ricognizione a Duma : rinviata missione dell’Opac per motivi di sicurezza : spari sul team di sicurezza dell’Onu che luendì ha compiuto un primo sopralluogo a Duma, in Siria, per verificarne le condizioni di sicurezza in vista dell’arrivo degli ispettori Opac, incaricati di verificare il presunto attacco chimico del 7 aprile scorso che ha provocato oltre 70 morti e innescato la reazione di Usa, Francia e Gran Bretagna. Quindi tutta l’operazione è stata bloccata per motivi di sicurezza. Lo ha riferito ...

Siria a Onu - ispettori Opac non sono entrati a Duma : I tecnici dell'organizzazione per la Proibizione delle armi chimiche erano arrivati nei giorni scorsi in Siria, ma hanno visto rallentato il loro cammino per "problemi di sicurezza". Ambasciatore: 'Ieri visita squadra Nazioni Unite per sicurezza'

Onu : autorizzazioni a ispettori in Siria : 21.16 "Le Nazioni Unite hanno dato agli ispettori dell'Opac tutte le necessarie autorizzazioni".Così il portavoce del Palazzo di Vetro,Dujarric, ha replicato alla versione di Mosca secondo cui gli ispettori non sono ancora entrati a Duma perché manca il via libera alla loro missione da parte del dipartimento della sicurezza del segretariato dell'Onu. "Stiamo supportando il team di ispettori il massimo possibile", ha aggiunto Intanto da Mosca ...

Siria - Mogherini : rilanciare guida Onu : 10.52 "E' necessaria una spinta per rilanciare il processo politico a guida Onu".Lo ha detto l'Alto Rappresentante Mogherini arrivando a Lussemburgo per il Consiglio Affari Esteri, che ha tra i punti in agenda Siria, Russia e Iran. "Reitereremo la nostra posizione dei giorni scorsi", in cui è stata espressa una forte condanna per l'uso di armi chimiche, ha aggiunto Mogherini.Riguardo Teheran, ha sottolineato,"ribadiremo un forte e ...

Siria - RAID USA CON 120 MISSILI : ONU BOCCIA RISOLUZIONE RUSSIA/ Francia e Gb "mollano" Trump? : SIRIA, attacco Usa con Francia e Gran Bretagna: RAID su Damasco. Da guerra civile a conflitto internazionale? Cosa succede ora? Le ultime notizie e i possibili scenari(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 22:12:00 GMT)

Siria - raid Usa con 120 missili : Onu boccia risoluzione Russia/ Stati Uniti : "Pronti ad attaccare ancora" : Siria, attacco Usa con Francia e Gran Bretagna: raid su Damasco. Da guerra civile a conflitto internazionale? Cosa succede ora? Le ultime notizie e i possibili scenari(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 20:53:00 GMT)

Siria - Onu boccia la mozione di Mosca : 19.39 Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha bocciato una bozza di risoluzione proposta dalla Russia che "condannava l' aggressione contro la Siria da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati, in violazione delle leggi internazionali e della Carta delle Nazioni Unite". Il testo ha ottenuto solo 3 voti a favore (Russia, Cina e Bolivia), 8 contrari e 4 astenuti. Non è stato necessario il veto di Usa, Gran Bretagna e Francia.

Siria - Usa a Onu : finito tempo parole : 18.50 "Abbiamo dato alla diplomazia chance dopo chance. Ma il tempo delle parole è finito. Non permetteremo al regime di Assad di usare armi chimiche". Così l' ambasciatrice Usa all'Onu, Nikki Haley, al Consiglio di Sicurezza. Haley ha parlato di una "campagna di disinformazione" della Russia: "Ma le foto dei bambini morti non sono fake news". "Se la Siria userà ancora armi chimiche, aggiunge Haley, gli Usa sono 'locked and loaded', ossia ...

Siria - monito Onu : rispettare Carta : 17.40 "C'è l'obbligo, in particolare quando si tratta di questioni di pace e sicurezza, di agire coerentemente con la Carta delle Nazioni Unite e con il diritto internazionale, che sono molto chiari su questi temi".Così il segretario Onu, Guterres, sui raid in Siria. "Il Consiglio di sicurezza ha responsabilità primaria del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali", ha precisato, chiedendo "una soluzione politica e non ...