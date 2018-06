Siria | esercito lancia offensiva contro ribelli nella città di Daraa

Siria - esercito : controllo totale Damasco : 16.56 L' esercito Siria no ha reso noto che la capitale Damasco e i suoi dintorni sono "completamente al sicuro", dopo che le forze governative hanno liberato l'ultima zona controllata dai miliziani dell'Isis. " Damasco e i suoi dintorni, la campagna intorno alla capitale e i suoi villaggi sono aree completamente sicure", afferma il comando dell' esercito , in una dichiarazione riportata dalla Tv di Stato

Siria - esercito russo scopre laboratorio e deposito chimico a Douma Video : Sulla questione delle armi chimiche in #Siria è ormai 'muro contro muro'. Il raid statunitense [Video], con la fattiva collaborazione di Regno Unito e Francia, c'è stato. In fin dei conti i danni sono stati limitati a strutture militari e farmaceutiche nelle quali, secondo Washington, venivano create le armi proibite. La versione del Cremlino è sempre stata differente, per la Russia è tutta una montatura messa in piedi dai ribelli allo scopo di ...