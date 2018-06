Sinisa Mihajlovic | Sporting Lisbona pronto a esonerarlo dopo appena una settimana

ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 giugno 2018) Una: tanto è durata l’avventura dialla guida dello. Il tecnico ex Torino ha firmato solo otto giorni fa un contratto di tre anni con il club della capitale, ma secondo il quotidiano portoghese Record,la rimozione, votata a stragrande maggioranza, del presidente Bruno de Carvalho, anche il tecnico serbo sta per essere cacciato. Il nuovo comitato di gestione dello, guidato da Sousa Cintra, non vorrebbe confermarlo proprio in quantoera stato scelto dal vecchio presidente. L’ufficialità della separazione dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Sempre secondo la stampa portoghese,chiederà un indennizzo di 2 milioni di euro, anche se è ancora nel periodo di prova di 15 giorni previsto dal contratto. Intanto nove giocatori dellohanno chiesto di lasciare il club vista la situazione di totale caos. Ma ...