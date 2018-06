Sing | animali da palcoscenico

davidemaggio

(Di martedì 26 giugno 2018)Arriva su Infinity “”, il capolavoro d’animazione prodotto dall’ Illumination Entertainment nel 2016, ad un anno di distanza dal loro più grande successo “Minions” (disponibile su Infinity). Entrambi i film sono stati dei fenomeni al box office, Minions è addirittura il secondo lungometraggio animato più ricco di sempre con un oltre un miliardo di dollari di incassi, a fronte dei 600 milioni di, che è stato candidato a due Golden Globes. Il motivo del successo? Un ritmo elevato, personaggi simpaticissimi e divertimento no-stop! Buster Moon è un Koala imprenditore che possiede un teatro, ora in stato decadente dopo anni di successi. Per evitare il totale fallimento cerca di organizzare una grande competizione canora, tesa a riportare sotto i riflettori l’attività ereditata dal padre. Tutto è iniziato come un pretesto per racimolare soldi con l’ausilio del fidatissimo ...