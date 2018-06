Simona Ventura | la ferita dell’aborto e il commento su Stefano Bettarini

Simona Ventura : “L’aborto è una ferita aperta. All’Isola dei Famosi mi sono sentita umiliata” : Simona Ventura si confessa in una lunga intervista televisiva, fra il dolore dell’aborto e l’umiliazione subita all’Isola dei Famosi. Forte e sincera, ma anche incredibilmente fragile, Super Simo – così come l’hanno ribattezzata i fan – si è raccontata a cuore aperto nel corso del programma Non Disturbare condotto da Paola Perego. Fra i temi affrontati l’Isola dei Famosi e quel ritorno nel reality, da ...

Simona Ventura : "L'aborto a 19 anni è per me una ferita aperta" : Simona Ventura è stata la prima ospite di Non disturbare, il nuovo programma condotto da Paola Perego in seconda serata su Rai Uno, programma che in ogni puntata ripercorre la vita di due donne del mondo dello spettacolo italiano.Così ha aperto le danze SuperSimo che ha raccontato dettagli della sua vita mai rivelati prima. La conduttrice torinese, infatti, nel corso dell'intervista ha parlato di uno dei momenti più difficile della sua vita. ...

Simona Ventura a Non disturbare : “Quell’aborto è una ferita aperta” : Non disturbare: Simona Ventura confessa di aver abortito Ospite della prima puntata di Non disturbare, il nuovo programma di Paola Perego in onda ogni lunedì in seconda serata su Rai1, Simona Ventura ha rivelato di aver abortito all’età di 19 anni. La conduttrice torinese ha dichiarato di essere rimasta per la prima volta incinta dopo il suo primo rapporto sessuale. Un trauma, un dolore nella sua vita terribile capitato pochi mesi prima ...

Non Disturbare - diretta prima puntata : Paola Perego intervista Simona Ventura e Carolyn Smith : Paola Perego torna su Rai 1 per un ciclo di interviste al femminile realizzate in un albergo: un luogo di passaggio, di incontri talvolta casuali, un 'non luogo' dove ci si può sentire più liberi e lontani dai legacci del quotidiano e magari confidarsi meglio, soprattutto se a letto. Location e filosofia del programma 'convergono' in Non Disturbare, in onda alle 23.50 sull'ammiraglia Rai da questa sera, lunedì 25 giugno. E come vuole la ...

Non Disturbare : tutte le ospiti ‘a letto’ con Paola Perego. Quella volta che Simona Ventura ha avuto tante botte : Paola Perego Dalle stanze di un albergo, le storie, le confidenze, le curiosità più intime di 12 donne. Paola Perego è pronta al debutto con Non Disturbare, al via dal 25 giugno alle 23.50 su Rai1. Sei appuntamenti, tutti declinati al femminile, in ognuno dei quali la conduttrice incontra due protagoniste. Un’intervista fuori dagli schemi classici, un confronto privato, intimo ed autentico per raccontare aspetti inediti e aneddoti personali. ...

