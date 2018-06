Siena molla Mps e democratici Forza Italia ora sogna Firenze

ilgiornale

(Di martedì 26 giugno 2018) Il tufo scivoloso dopo un temporale rappresenta ladi oggi. Le nubi nere sulla Torre del Mangia sono la perfetta scenografia per questa apocalisse politica. La Toscana rossa è svanita. Il Fort Knox della sinistra è crollato sotto i colpi di mortaio di un centrodestra forte come non mai. A Pisa, Massa eè successo il finimondo. È la storia che cambia. Sotto la Torre, da oggi pendente tutta a destra, esulta Michele Conti che riesce nell'impresa delle imprese, strappando ai comunisti il feudo più inespugnabile di tutti. Lungomare, nella vicina Massa, per la prima volta nella storia repubblicana, il centrodestra conquista un altro dei comuni più rossi della Toscana con Francesco Persiani, avvocato, anche lui sostenuto dal centrodestra unito. E in Versilia, nella piccola, ma significativa, Marina di Pietrasanta resta alla tolda di comando Massimo Mallegni che farà il ...