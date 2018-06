Sicilia; Ars Barbagallo | bene approvazione ddl su Seconda Guerra Mondiale ed Operazione

Sicilia : seduta accesa all'Ars - opposizioni 'Musumeci venga in Aula' (2) : (AdnKronos) - Polemica anche Sicilia futura: "Il presidente della Regione non attacchi il parlamento regionale ma piuttosto i parlamentari della sua maggioranza che lavorano per boicottarlo - ha detto il capogruppo Nicola D'Agostino - Ha additato responsabilità ad altri ma non ha voluto vedere che l

Sicilia : seduta accesa all'Ars - opposizioni 'Musumeci venga in Aula' : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - seduta d'Aula infuocata oggi a Sala d'Ercole dopo la decisione di ieri di rinviare il collegato alla finanziaria in commissione Bilancio e il video del presidente della Regione, postato in tarda serata sul suo profilo Facebook, in cui annuncia di essere pronto alle dim

Mafia : tour Antimafia Ars in Sicilia - prima tappa a Trapani su caso Castelvetrano : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - Sarà Trapani la prima tappa del tour per le nove province Siciliane che la commissione regionale AntiMafia dell'Ars effettuerà quest'estate. La commissione parlamentare sarà giovedì 21 giugno alla prefettura di Trapani per ascoltare in audizione i tre commissari del Co

Sicilia : Miccichè - su collegato ho registrato volontà Ars : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - "Ho registrato la volontà del parlamento che ha deciso di rinviare in commissione Bilancio il collegato. La conferenza dei capigruppo ha chiesto alla commissione di velocizzare l'iter quanto più possibile. Intanto domani iniziamo a lavorare in Aula incardinando due dis

Acqua : problema depurazione in Sicilia - commissario Rolle all'Ars : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - Il commissario straordinario Enrico Rolle ha partecipato questa mattina all'audizione della commissione Ambiente dell'Ars sul problema della depurazione delle acque reflue in alcuni comuni Siciliani. Una questione che è costata all'Italia anche una sanzione da parte de

Sicilia : Ars - 'collegato' torna in commissione Bilancio : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - Dopo settimane di attesa per la discussione in Aula, Sala d'Ercole ha deciso di rinviare il 'collegato' alla finanziaria in commissione Bilancio. Il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè ha messo al voto la proposta in tal senso presentata dal capogruppo del Pd Giuse

Maltempo in Sicilia : in arrivo piogge e temporali sparsi : Una fase di Maltempo interesserà la Sicilia a partire da giovedì, 14 giugno, e fino a sabato 16 giugno. Si tratta di una perturbazione atlantica.

Sicilia - all’Ars parla il presidente maltese : deputati M5s lasciano l’aula per protesta : Il presidente della Repubblica di Malta, Marie Louise Coleiro Preca, parla davanti ai deputati dell’Assemblea regionale Siciliana, dopo essere stata invitata dal presidente Gianfranco Miccichè. E i consiglieri regionali del Movimento 5 stelle lasciano l’aula. Il motivo? “Una decisione presa per protestare contro atteggiamento Malta sui migranti”, dicono gli eletti M5s, in un comunicato diffuso per dare notizia della loro ...

Ambiente : M5s punta su rinnovabili in Sicilia - ddl all'Ars : Palermo, 7 giu. (AdnKronos) - Anche in Sicilia il M5S punta sulle rinnovabili e sull'energia pulita. E lo fa con un disegno di legge del gruppo parlamentare dei Cinquestelle all'Assemblea regionale Siciliana, primo firmatario Giampiero Trizzino, che prevede 'Misure per la promozione della generazion

Sicilia : M5S - Ars a rilento e collegato ancora al palo : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - "E' inammissibile continuare a perdere tempo mentre la Sicilia attende. La produttività dell’Ars è al minimo e noi non ci stiamo ad essere additati per quelli che non vogliono lavorare. ancora oggi fumata nera per il collegato, che è stato rispedito in commissione". Co

Sicilia : Lupo (Pd) - Ars ferma da un mese su collegato : Palermo, 29 mag. (AdnKronos) - "Abbiamo perso un mese di tempo per il disegno di legge cosiddetto collegato che in realtà è del tutto 'scollegato' dai veri problemi della Sicilia". Così il capogruppo del Pd all'Ars Giuseppe Lupo intervenendo a Sala d'Ercole. "Il testo sul quale siamo inchiodati fin

Sicilia : vertenza Mercatone Uno - M5S 'Audizione all'Ars e tavolo al Mise' : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - Un’audizione all’Ars e la richiesta dell'apertura di un tavolo di crisi al Ministero dello Sviluppo economico. Sono queste le azioni che il M5S porterà avanti nei prossimi giorni per cercare "di limitare i danni" della prossima chiusura dei punti vendita in Sicilia di