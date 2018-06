Si tuffano in mare per ‘celebrare’ il proprio matrimonio e quello che gli capita è

Irlanda - 2500 donne nude si tuffano in mare per la ricerca sul cancro : è record : Irlanda, 2500 donne nude si tuffano in mare per la ricerca sul cancro: è record Provenivano da 23 paesi diversi e si sono gettate in mare a sud di Dublino in occasione dell’iniziativa “skinny dip” Continua a leggere L'articolo Irlanda, 2500 donne nude si tuffano in mare per la ricerca sul cancro: è record proviene da NewsGo.

Studentesse si tuffano in mare e rischiano di affogare : il salvataggio nelle acque agitate : Si erano tuffate in acqua per farsi un bagno, nonostante le temperature non proprio miti e il mare agitato e hanno rischiato di affogare. Due Studentesse straniere sono state soccorse in mare dai ...

Si tuffano in mare per recuperare un pallone : trovati i corpi dei due ragazzi dispersi da ieri : Due ragazzi si sono tuffati in acqua per recuperare un pallone e sono scomparsi venerdì pomeriggio nelle acque del Lido di Catanzaro. Stamattina le ricerche, che erano durate fino a tarda notte e ...