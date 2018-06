Si dimette il presidente di Banca Carige | “Divergenze sulla governance” 

Carige - si dimette il presidente Tesauro : “Divergenze su governance e gestione” : Giuseppe Tesauro lascia la presidenza di Carige “con effetto immediato”. L’ex giudice costituzionale ha motivato la decisione, si legge in una nota, con “sopravvenute divergenze relative alla governance e gestione della banca” genovese nel cui consiglio era entrato nel 2016. Faceva parte della lista presentata da Malacalza Investimenti. Il consiglio di amministrazione “prenderà in esame i provvedimenti ...

Carige : si dimette presidente Tesauro : ANSA, - MILANO, 26 GIU - Giuseppe Tesauro ha rassegnato le dimissioni con efficacia immediata da consigliere e presidente di Carige . La motivazione, si legge in una nota, è per "sopravvenute ...

Corruzione per lo stadio della Roma - Lanzalone si dimette da presidente Acea. Raggi : “Partiranno querele” : «La rassegna stampa è vergognosa, i giudici dicono che io non c’entro niente e non c’è un giornale che abbia avuto il coRaggio di riportare questa notizia. Il Comune, i Romani e la società Roma calcio sono la parte lesa. Partono oggi le querele». La sindaca di Roma Virginia Raggi parte al contrattacco dopo gli arresti per lo stadio della Roma. «I g...