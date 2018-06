Sfide e opportunità nella società connessa All' InternetDay 2018 ospiti Luigi Di Maio

Sfide e opportunità di Internet in Italia. Agi ha organizzato un confronto con governo e imprese : Lavoro e ripresa economica, innovazione e sharing economy, informazione e disinformazione, privacy e cybersecurity, rete e intelligenza artificiale, scuola e PA: l’# Internet day 2018 racconta Sfide , opportunità e pericoli di una società sempre più connessa. Per affrontarli Agi – Agenzia Italia riunisce martedì 26 giugno, dalle ore 08:30 alle 13 nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, i ...

Sfide e opportunità di Internet in Italia. Agi ha organizzato un confronto con governo e imprese : Anna Ascani , PD, , il Sottosegretario all'Economia Laura Castelli , il presidente Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Antonello Soro , il direttore Public Policy Google Italia ...

Intelligenza artificiale - Sfide e opportunità per l'Italia e l'Europa : EDUCAZIONE E SCIENZA Per Marco Mayer, non va invece trascurato il grande cambiamento in atto nel mondo della formazione, perché tra le professionalità maggiormente richieste soprattutto quando si ...