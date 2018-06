Serie A 2018-2019 | il calendario dei ritiri e delle amichevoli

Diritti Tv Serie B 2018 - 2021 - pubblicato bando Pacchetto Esclusivo Anticipi in Chiaro : La Lega Nazionale Professionisti Serie B, in ottemperanza al disposto degli artt. 36 e 38 delle Linee Guida, approvate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.323/17/CONS del 27 luglio 2017 e dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato con provvedimento in data 25 luglio 2017 e in ragione dell’imminente avvio della Stagione Sportiva 2018/2019 che comprova la sussistenza di ...

Le 10 Serie tv più attese dell’estate 2018 : Un tempo, con l’arrivo dell’estate, gli amanti delle serie tv si dovevano accontentare delle repliche. Ora però le cose sono cambiate, soprattutto con l’arrivo dei servizi in streaming, che permettono di godersi le proprie storie seriali ovunque, anche in vacanza. E così la stagione ha iniziato a farsi calda, anche a livello di uscite. Quali sono i titoli più attesi dell’estate 2018? Eccoli. Luke Cage – Netflix (dal 22 ...

Diretta/ Gp Kohler 2018 - Indycar Series : vince Josef Newgarden! Secondo Hunter-Reay : Diretta Gp Kohler 2018: Josef Newgarden vince la prova della Indycar Series precedendo Ryan Hunter-Reay e Scott Dixon, che rimane leader della classifica ma perde punti importanti(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 20:48:00 GMT)

Castlevania : la Serie animata tornerà su Netflix entro il 2018 : Castlevania ha fatto capolino su Netflix con una serie animata che ha fatto parlare di sé, ebbene come ci fa notare VG247 è stato confermato l'arrivo sulla celebre piattaforma streaming della seconda stagione.Tutto questo avviene mentre Netflix riconferma Castlevania per una terza stagione, mentre la seconda si fa ancora attendere sul catalogo. Ad ogni modo la seconda stagione raggiungerà la piattaforma entro la fine dell'anno, a comunicarlo è ...

Baseball - Serie A1 2018 : uno scatenato Osman regala la doppietta a Bologna : Sempre più sola al comando della classifica del campionato, la capolista UnipolSai ottiene la doppietta anche sul campo del Padule, battuto ieri sera con il risultato di 3 a 1, dopo il sonante successo ottenuto in gara1, disputata nel pomeriggio. Alla luce dei risultati maturati sugli altri campi, la squadra bolognese (17 vittorie e una sconfitta) stacca di una ulteriore lunghezza sia il Rimini (14-4) che il Parma, raggiunto in classifica dal ...

Baseball - Serie A1 2018 : Città di Nettuno concede il bis contro San Marino : E’ la Città di Nettuno a concedere il bis, battendo la T&A 8 a 2 in un match meno equilibrato di quello della sera precedente. I padroni di casa la decidono col big inning al 4° nel quale segnano 5 punti, che accoppiati ai 3 del 7° non lasciano scampo ai Titani. Poca produttività in battuta del San Marino, con due valide battute nei primi due inning, su Frias, e poi 16 eliminazioni consecutive prima del finale di gara e dei due punti ...

Baseball - Serie A1 2018 : pronto riscatto per i Pirati Rimini : Come cambia lo scenario in sole 24 ore. E così i Pirati, timidi e inconcludenti venerdì sera a Parma, fanno la voce grossa in garadue conclusa da regolamento al settimo inning (11-0), ma di fatto conclusa già dopo tre riprese. La truppa di Poma deve avere staccato la spina scendendo in Romagna, solo così si può spiegare una prova da zero battute valide in sette attacchi. Va dato comunque merito al monte riminese per questa no-nit combinata, con ...

Pronostico Odds BK vs Brann Bergen - EliteSerien 25-6-2018 e Analisi : Norvegia Eliteserien, 14^ giornata, Analisi e Pronostico di Odds BK-Brann Bergen, lunedì 25 giugno 2018. La capolista chiude il turno su un campo impegnativo. Odds BK–Brann Bergen, lunedì 25 giugno. La sfida della Skagerak Arena di Skien chiuderà la quattordicesima giornata della Eliteserien. Come arrivano Odds BK e Brann Bergen? L’Odds non vince da 4 partite e dopo una serie di tre sconfitte (compresa l’eliminazione ...

Pronostico Coritiba vs Figueirense - Brasileiro Serie B 23-6-2018 e Analisi : Brasileiro Serie B, 12^ giornata, Analisi e Pronostico di Coritiba-Figueirense, sabato 23 giugno 2018. Sfida interessante tra due club in lotta per la promozione. Coritiba–Figueirense, sabato 23 giugno. Una delle partite più attese della dodicesima giornata è quella in programma al Major Antônio Couto Pereira di Curitiba tra due formazioni in lotta per la promozione. Come arrivano Coritiba e Figueirense? Dopo la retrocessione subita ...

Diritti Tv Serie B 2018 - 2021 - viene introdotto Pacchetto Esclusivo Anticipi in Chiaro : La Lega Nazionale Professionisti Serie B (di seguito LNPB), in relazione al contenuto di cui all’art. dell’art. 4.6.2 dell’Invito a Presentare Offerte pubblicato in data 16.04.2018 (Invito) avente ad oggetto “Pacchetto Esclusivo Dirette a Pagamento” così come descritto dall’Invito COMUNICA ai soggetti partecipanti alla trattativa privata, in dipendenza della manifestazione di volontà dagli ...

Serie BKT 2018-2019 | Calendario - date - tutte le partite della Serie cadetta : Arriva il nuovo nome della serie B. Per quel che riguarda il Calendario si partirà sabato 25 agosto, con l’open day venerdì 24, con l’ultima giornata che si giocherà invece sabato 11 maggio 2019...