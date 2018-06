Sergio Tacchini in collaborazione con Self Made | la capsule collection di Gianfranco

Pitti Uomo - Sergio Tacchini x Band of Outsiders : Sergio Tacchini , storico marchio sportswear italiano, e Band of Outsiders , giovane marca americana di abbigliamento maschile, si sono incontrati in occasione di Pitti Uomo per presentare una capsule collectioni che reinterpreta in modo brioso gli iconici look del passato. Polo e T-shirt sono stati presentati in nuovi colori a contrasto nelle maniche e nei colletti, mentre gli iconici Orion tracktop, indossati negli anni ’80 dai campioni di ...

Pitti – A Firenze l’anteprima della capsule SS19 di Sergio Tacchini per Brand of Outsiders [GALLERY] : Sergio Tacchini per Brand of Outsiders: a Pitti l’anteprima della capsule SS19 Sergio Tacchini, storico sportswear Brand italiano, e Band of Outsiders, iconico Brand americano di abbigliamento maschile, presentano la capsule sviluppata in co-Branding per la stagione SS19. Durante la seconda giornata di Pitti Immagine Uomo Band of Outsiders sfilerà con tutta la sua collezione estiva, includendo i capi della capsule. La collezione in ...