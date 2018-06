“Sei stupenda E questa foto è vita” Nadia Toffa torna sui social con un nuovo look La

caffeinamagazine

(Di martedì 26 giugno 2018) L’ultimo post su Instagram diera datato 10 giugno, il giorno del suo compleanno. In quell’occasione la Iena che da mesi lotta contro un tumore e che con il suo silenzioaveva fatto preoccupare i fan, li aveva ringraziati tutti per gli auguri: “Il giorno del compleanno è un giorno importante dell’anno in cui si tira una riga e si fanno bilanci. Ci riguarda da vicino cavoli! Sono i nostri giorni trascorsi. È la nostra vita che ha preso varie direzioni. A volte queste direzioni sconvolgono i piani che avevamo prestabilito, a volte subiamo sterzate improvvise che non ci aspettavamo. Come fare le montagne russe ad occhi chiusi. E quindi ci si ritrova a dare un senso anche a quello che non ci piace e che non cercavamo. Ci ritroviamo a tratti fragili, a tratti più forti. Riconosciamo le nostre debolezze, che in condizioni di stabilità non ...