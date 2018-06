Seconda edizione di ' RisorgiMarche' | il 1 luglio Piero Pelù a Forca di Presta di Arquata

Bastia Umbra - Seconda edizione per l'evento estivo di PaliOpen : Bastia Summer Party : Deejays: DEBLA Corrado Sabolo Alessandro Tullini Voice: Simone Mone Ferroni Animazione: Francesco Spettacoli Special Thanks: MTV UP Energy Drink Insomma, non basta solo partecipare. Bastia Summer ...

Panda a Pandino : la Seconda edizione del raduno di Fiat Panda è record : Il numero di presenze raggiunte alla seconda edizione di Panda a Pandino rappresenta un record, diventando il più grande raduno al mondo della popolare vettura del marchio torinese. La nuova Fiat ...

Arriva in Italia la Seconda edizione di Campus Party : Cinque giorni (e quattro notti) non stop, migliaia di tende, 7 palchi, 20 mila visitatori attesi, 350 speaker provenienti da tutto il mondo, 450 ore di contenuti, centinaia di partner, tra aziende, istituzioni, community e università.Dal 18 luglio al 22 luglio Milano diventa la città a più alta concentrazione di giovani digitali. Arriva, infatti, in Italia - a Fiera Milano Rho - la seconda edizione di Campus Party, la tappa Italiana del più ...

Milano ospiterà la Seconda edizione del Milano Rally show : Milano sabato 28 e domenica 29 luglio ospiterà la seconda edizione del Milano Rally show. Dopo il successo dell’anno scorso,

Il tributo a Chester Bennington a Milano - in arrivo la Seconda edizione di One More Light Memorial : info e biglietti : Dopo il successo dello scorso anno, torna per una seconda edizione il concerto tributo a Chester Bennington a Milano, One More Light Memorial. L'evento sarà dedicato al cantante frontman dei Linkin Park, scomparso il 20 luglio 2017 a soli 41 anni. Il concerto tributo a Chester Bennington a Milano si terrà all'Alcatraz il prossimo 22 settembre, in una giornata dedicata alla musica dei Linkin Park, grazie alla presenza di numerose tribute band ...

Vuoi scommettere 2 : ci sarà una Seconda edizione del programma con Michelle Hunziker? : E’ terminato ieri, con la sua quinta puntata, Vuoi scommettere, il programma di scommesse di Canale 5, presentato da Michelle Hunziker e con la partecipazione di Aurora Ramazzotti. L’ultimo appuntamento è stato campione di ascolti della serata, battendo le repliche della fiction Don Matteo 10, su Rai 1. Ci si domanda ora: avremo il piacere di vedere una seconda edizione di Vuoi scommettere? Vuoi scommettere, l’ultima puntata ...

Sabato Seconda edizione della Mezza Maratona di Roma : Roma: circa 4.000 i partecipanti Roma – Fissata per Sabato 16 giugno la seconda edizione della Mezza Maratona di Roma. Orario di partenza fissato per le 21, da piazza del Popolo. La corsa rappresenta la 21 chilometri tra le più partecipate d’Italia, con i suoi 4.000 corridori. Si correrà nel centro storico con la magica atmosfera della città illuminata dalle calde luci di vie e piazze famose in tutto il mondo. Il percorso ricalcherà ...

Al via la Seconda edizione del progetto Milano No slot : Partirà a metà giugno la seconda edizione del progetto Milano No slot, l’iniziativa cofinanziata per un anno (fino a luglio

Montelepre - Festa della Musica. Il 21 giugno al via la Seconda edizione : A partire dalle ore 15 sino a mezzanotte a Montelepre sono previsti anche spettacoli di giovani artisti e band non monteleprine, che in questi mesi si sono iscritti ed accreditati al sito del MiBACT ...

Cine&Comic Fest 2018 : Zerocalcare firma il manifesto della Seconda edizione. In anteprima Ocean's 8 - Best Movie : Cine&Comic Fest fa parte della rassegna Genova Porto Antico EstateSpettacolo , l'appuntamento che da ormai vent'anni anima le serate dell'estate genovese con concerti, spettacoli, teatro e adesso ...

Seconda edizione di “Conosci la strada - proteggi la vita” : Progetto educativo della Polizia Locale di Roma Capitale: “Conosci la strada; proteggi la vita”: premiazione degli alunni. Si è tenuta questa mattina, al Complesso del Vittoriano, la premiazione della Seconda edizione di “Conosci la strada, proteggi la vita”, un concorso artistico ideato dalla Polizia Locale di Roma Capitale, Gruppo Centro “ex Trevi”, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per il ...

Pallavolo – Sitting Volley : alle porte la Seconda edizione del Campionato Italiano Assoluto : Al via la seconda edizione del Campionato Italiano Assoluto di Sitting Volley Il Campionato Italiano Assoluto di Sitting Volley è ormai alle porte. Quella che sta per cominciare è la seconda edizione del circuito tricolore, nato lo scorsa stagione per promuovere sempre di più la crescita della disciplina paralimpica. Dal 9 giugno inizieranno in concomitanza sia il torneo maschile, 13 squadre partecipanti, che quello femminile: 9 le formazioni ...

Prende il via domani a Mirandola la Seconda edizione del Memoria Festival : Memoria, scienza e medicina; V. Dialoghi; VI. Viva voce; VII. Una lezione; VIII. Territori. A questi si affiancano 4 sezioni del programma dedicate a Cinema, televisione e Memoria, La Memoria in ...

Ricerca sulla Sclerosi Multipla : a Firenze la Seconda edizione del Biomarker Day : Torna a Firenze il Biomarker Day, l’incontro supportato da Merck, azienda leader in ambito scientifico e tecnologico, per permettere ai Ricercatori italiani che conducono studi in Sclerosi Multipla di poter condividere le proprie esperienze, esplorando e valutando al contempo la possibilità di avviare nuovi percorsi di collaborazione. Giunto alla sua seconda edizione, l’iniziativa – che si è tenuta il 30 e il 31 Maggio con un incontro dal titolo ...