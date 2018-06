Se la batteria dello smartphone viene usata per spiarti

Malesia - scoppia la batteria dello smartphone sotto il cuscino : muore uomo d'affari : Il telefonino cellulare è stato letteralmente fatale per un 45enne malese, amministratore delegato di una societa' di venture capital Cradle Fund Snd Bhd l' uomo , infatti, sarebbe deceduto qualche giorno fa - lo scorso 14 giugno - a to dell'esplosione del suo telefonino messo incautamente a caricare sotto il cuscino del suo letto. Stando ad una prima sommaria ricostruzione del tragico evento, la batteria dello smartphone si sarebbe surriscaldata ...

Battery Monitor offre vari strumenti per controllare lo stato della batteria dello smartphone : Battery Monitor è un'applicazione che permette di controllare in in tempo reale lo stato della batteria dello smartphone Monitorando la temperatura, il voltaggio, lo stato di salute e il livello di carica. L'app è in grado di attivare un'allarme in caso di surriscaldamento della batteria o della CPU e di attivare una finestra fluttuante che visualizza la temperatura della CPU e della batteria e l'utilizzo della RAM in tempo reale. L'articolo ...