SCUOLA Meno scartoffie | riunioni | genitori | la vera riforma è possibile

SCUOLA : meno spostamenti e più cattedre - i piani a confronto in Parlamento : Sulla Scuola Lega e M5S mettono in campo ognuno le proprie ricette. Se ne parla in un articolo de Il Fatto Quotidiano in cui il sottotitolo, Programmi – I partiti e l’Istruzione: Pittoni (Lega) e Azzolina (M5s), descrive la vision che le due formazioni politiche del neo governo Conte hanno per rilanciare l’istruzione nel nostro […] L'articolo Scuola: meno spostamenti e più cattedre, i piani a confronto in Parlamento proviene da ...

Schleichler - Ocse - : «Più soldi ai prof e meno pc in classe» : la SCUOLA riparte così : Sistemi scolastici a confronto, in tutto il mondo, per trovare i punti di forza e individuare gli anelli deboli per disegnare la scuola del futuro, quella del 21° secolo. Nasce con questo obiettivo "World Class": il manuale di Andreas ...

SCUOLA - i presidi ai genitori : "Meno chat WhatsApp - fermiamo la violenza" : In un documento dei dirigenti scolastici e dei pediatri il vademecum per combattere l'aggressività di mamme e papà contro i docenti

SCUOLA - i presidi ai genitori : 'Meno chat per fermare la violenza' : Siamo ai corsi di sopravvivenza per i docenti, dopo gli scontri arrivati anche alla violenza fisica tra genitori e professori. Il livello di aggressività a Scuola sta crescendo in maniera preoccupante ...

Usa : sparatoria in una SCUOLA in Texas - almeno 8 morti : 19:15 - Il responsabile della strage compiuta oggi in una scuola superiore di Santa Fe, in Texas, sarebbe uno studente. L'ufficio dello sceriffo parla di almeno 8 morti e 12 feriti mentre i fermati sarebbero due. Inoltre in un'area vicino alla scuola, in cui vengono "parcheggiate" delle case mobili, sono stati trovati degli esplosivi. Si indaga per capire se ci siano eventuali collegamenti con la sparatoria.18:23 - Sarebbero almeno 8 i morti ...

