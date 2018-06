Scuola | Bussetti | stop ai trasferimenti dei prof neo assunti

Pensioni Scuola - ministro Bussetti : ‘Ricostruzione carriera docenti - avviato tavolo con l’INPS’ : Il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, ha attivato un tavolo di lavoro con l’INPS, con l’obiettivo di semplificare lo scambio dei dati e delle informazioni trar le due istituzioni. ministro Bussetti ‘Dialogo tra Miur e Inps per il riconoscimento del diritto alla pensione’ ‘Ringrazio il Presidente Boeri per la disponibilità manifestata’ – ha spiegato il ...

Buona Scuola : M.S.A scrive a Bussetti - le urgenze da risolvere : Breve comunicato da parte dell’Associazione M.S.A rivolto al ministro dell’Istruzione Bussetti. La Buona Scuola e le revisioni da fare su alcuni punti. A poche settimane dalla nomina del ministro Bussetti al capo del Ministero dell’Istruzione, il prof. Luciano Scandura, in qualità di coordinatore nazionale dell’Associazione M.S.A. comparto Scuola, ha inviato una lettera al neoministro per […] L'articolo Buona Scuola: M.S.A ...

Scuola - Mario Pittoni a ‘Il Sole 24 Ore’ : ‘Buoni rapporti con ministro Marco Bussetti’ : Il senatore Mario Pittoni, responsabile Scuola per la Lega Nord, è il nuovo presidente della commissione Istruzione del Senato. L’onorevole Pittoni ha rilasciato un’intervista a ‘Il Sole 24 ore’, all’interno della quale ha parlato delle diverse questioni e problematiche legate alla Scuola. Pittoni sul precariato della Scuola, ‘tre volte superiore al resto della PA’ Il precariato nella Scuola, ha ...

Scuola - Bussetti : ‘saremo al fianco di insegnanti - dirigenti e ATA’ - ma come? : Il ministro Bussetti si è aperto sulle proprie intenzioni nel corso di alcune interviste, come quella al Corriere della Sera e a Radio Capital. Ha ribadito la vicinanza al personale della Scuola nei casi violenza, assicurando l’impegno del Miur a costituirsi parte civile in tutti i processi in cui siano coinvolti gli insegnanti, per episodi […] L'articolo Scuola, Bussetti: ‘saremo al fianco di insegnanti, dirigenti e ATA’, ma ...

Terremoto - il Ministro Bussetti a Macerata : la Scuola “ha voglia di ripartire” : In occasione del primo giorno degli esami di maturità, il Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti si è recato oggi nel Maceratese, zona colpita dal Terremoto del 2016: “Ho pensato, in occasione degli esami di Stato di venire a Macerata, in questa zona colpita dal sisma che ha sofferto molto negli ultimi tempi, per dare un segnale della presenza dello Stato e della presenza della scuola che ha voglia di ripartire“, ha dichiarato ...

Ministro Bussetti : ‘Buona Scuola? Nessuno strappo ma riforme condivise’ : Il Ministro Bussetti, in un’intervista a corriere.it, parla della Buona Scuola e dei tanti temi di attualità dell’universo scolastico. Afferma che il Ministero dell’Istruzione sarà al fianco di tutti i docenti che hanno subito attacchi e aggressioni e che si costituirà parte civile. Marco Bussetti rincara la dose sull’argomento sostenendo voler riportare l’insegnante al centro del […] L'articolo Ministro ...

Bussetti : noi in giudizio contro i genitori violenti a Scuola : Il nuovo ministro: noi parte civile nei processi. Telefonini? «Decide ogni scuola». L’Invalsi «deve restare». Dubbi sul numero chiuso a Medicina: non dobbiamo perdere i ragazzi

Aggressioni a Scuola : ne parlano il neo Ministro Bussetti e l’Anief : Parlando soprattutto delle Aggressioni subite dagli insegnanti di ogni ordine e grado, l’anno scolastico che si è concluso è stato pervaso da troppi atti di violenza. Ogni mese i media riportavano l’ennesimo caso di aggressione ai danni dell’insegnante malcapitato di turno. Il giornale “la Repubblica” ha parlato con esattezza di 35 Aggressioni nel corso dell’anno, […] L'articolo Aggressioni a scuola: ne parlano il neo Ministro ...

Prato - studente perde falange durante alternanza Scuola-lavoro/ Ministro Bussetti : "Grave quanto accaduto" : Prato, studente perde falange durante alternanza scuola-lavoro: Montemurlo, il 17enne era in una officina. Ministro Marco Bussetti: "Grave quanto accaduto"(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 19:38:00 GMT)

Scuola - precariato e diplomati magistrali : chiesto incontro urgente con Ministro Bussetti : Appello lanciato al Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, affinché vengano trovate soluzioni ‘urgenti ed efficaci’ per la questione legata ai diplomati magistrali. Ma non solo. Sono diverse le priorità da risolvere nella Scuola, priorità che riguardano il precariato e la ridefinizione degli organici in linea con quanto disposto dalla direttiva 70/99 UE, a partire dai posti di sostegno agli alunni disabili. In ...

Scuola - il Ministro Bussetti : ‘Ecco le mie priorità’ : Il Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti svela le sue priorità. Durante il convegno per il bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis il Ministro snocciola i punti cardine delle attività su cui si concentreranno le sue azioni. Nel contratto di governo ma anche nella filosofia leghista un ruolo importante nell’ambito scolastico ha da sempre rivestito la […] L'articolo Scuola, il Ministro Bussetti: ‘Ecco le mie ...

Scuola - Bussetti : 'Basta presidi reggenti - a luglio il concorso' : "Sono ben consapevole della situazione dei dirigenti scolastici. La reggenza è solo una soluzione tampone, da superare. A breve, nel mese di luglio prossimo, partirà il concorso e avremo nuovi presidi.

Riforma Scuola - contratto docenti e Ata 2019-2021 : sindacati chiedono incontro a Bussetti : Nella giornata di ieri, 11 giugno 2018, i sindacati hanno chiesto un incontro al nuovo ministro dell'Istruzione, Marco Bussetti, per un confronto sulle urgenze della scuola e per gettare le basi della trattativa del nuovo contratto dei docenti e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (Ata), da rinnovare per il triennio 2019-2021. Il punto di partenza dei sindacati che hanno firmato l'invito al ministro Bussetti (Flc-Cgil, ...

Scuola - Bussetti : "Sugli smartphone guardiamo con attenzione al divieto della Francia" : Prime parole del neoministro dell'Istruzione. Cauto sulla Buona Scuola: "Stiamo studiando tutte le conseguenze della legge 107. Poi vedremo"