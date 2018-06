Scuola - accordo Miur-sindacati : eliminata la chiamata diretta : Scuola , accordo Miur-sindacati : eliminata la chiamata diretta Cancellata una parte della legge sulla "Buona Scuola " del governo Renzi. L'intesa prevede una nuova procedura in due fasi. Soddisfazione per le sigle sindacali Parole chiave: ...

Scuola - basta chiamata diretta? L’accordo tra Lega e M5S : Sembra che il mondo della Scuola stia vedendo la fine di un’era. Importanti cambiamenti sono all’orizzonte e ed il possibile accordo tra Lega e M5S per il nuovo esecutivo si presenta come foriero di novità. Prima di tutto, come riportato dall’Huffington Post italiano, la chiamata diretta diverrà a breve solo un ricordo. Questo (e non […] L'articolo Scuola, basta chiamata diretta? L’accordo tra Lega e M5S proviene da ...