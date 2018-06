ilfattoquotidiano

: Scoperte 11 cooperative sconosciute al Fisco: “Non dichiarati ricavi per 65 milioni” - fattoquotidiano : Scoperte 11 cooperative sconosciute al Fisco: “Non dichiarati ricavi per 65 milioni” - stefanellistef1 : RT @fattoquotidiano: Scoperte 11 cooperative sconosciute al Fisco: “Non dichiarati ricavi per 65 milioni” - PaoloX68 : RT @fattoquotidiano: Scoperte 11 cooperative sconosciute al Fisco: “Non dichiarati ricavi per 65 milioni” -

(Di martedì 26 giugno 2018) Non pagavano le tasse e risultano essere più competitive sul mercato del lavoro. Undici, con sede tra Milano, Brescia e Roma, sono finite nel mirino della Finanza e risultate totalmenteal. La Procura di Milano ha chiuso le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza di Crema, nei confronti delle società e anche a carico dei loro rappresentanti legali, indagati in concorso con un commercialista con studio a Milano. Per l’accusa hanno nascosto alnonper circa 65 milioni di euro” e non avrebbero versato “ritenute Irpef per oltre 1 milione di euro”. Il sistema della presunta maxi frode fiscale, accertato nell’inchiesta coordinata dal pm Maurizio Ascione, sarebbe consistito nella “sistematica omissione delle previste dichiarazioni fiscali” in modo da occultare idi tutte le società ...