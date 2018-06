Scoperta una santabarbara della Locride 28 arresti

Astronomia : 40 anni fa la Scoperta di Caronte - la più grande luna di Plutone : Veniva scoperto 40 anni fa, nel 1978, Caronte, il satellite naturale più grande del pianeta nano Plutone. La luna è stata osservata dagli astronomi James Christy e Robert Harrington grazie all’osservatorio Navale a Flagstaff, in Arizona. La scoperta è avvenuta per caso il 22 giugno del 1978, mentre i due astronomi erano impegnati in calcoli relativi all’orbita di Plutone, ed è stata confermata il 2 luglio 1978. E’ stato solo il ...

Una Vita anticipazioni : ELVIRA fa una Scoperta sulla morte della madre! : A Una Vita sta per iniziare una storyline che avrà come protagonisti Arturo Valverde (Manuel Regueiro) e sua figlia ELVIRA (Laura Rozalen). Quest’ultima infatti, nel corso dell’anniversario di morte della madre Mercedes, inizierà ad interrogarsi sulla “strana” Vita coniugale dei genitori e non capirà per quale ragione il Colonnello eviti sempre di parlare del giorno in cui ha perso sua moglie… Dando uno sguardo alle ...

Perché la Scoperta dell'acqua calda è una delle più importanti della storia : Ma riusciremo a essere moderni? Capisco che non è facile, ci vuole senso di responsabilità, ma ci vogliamo provare? La modernità, lo sappiamo, regala parecchi benefici, ma sta portando con sé un ...

Scoperta prima opera di Leonardo Da Vinci : un rebus di numeri svela l’autoritratto su una maiolica : Una piccola maiolica con l'arcangelo Gabriele che in realtà nasconderebbe l'autoritratto di Leonardo Da Vinci diciannovenne appena uscito dalla bottega del Verrocchio. Dopo tre anni di ricerche, la Scoperta è avvenuta grazie alla decodifica di un rebus di numeri inseriti dallo stesso Leonardo a firma della sua opera.Continua a leggere

Un autoritratto su una piastrella - Scoperta la prima pittura di Leonardo Da Vinci : Il volto di tre quarti. I riccioli d'acqua, che scendono sulla nuca. Le ali di pavone che si intravedono dal basso. E quei numeri a rebus sotto la mandibola. Sarebbe un Arcangelo Gabriele su una ...

Scoperta shock nel Biellese : agricoltore trova i cadaveri di un uomo e una donna in auto : Per gli inquirenti non ci sono dubbi che si sia trattato di un doppio suicidio. Le vittime sono un uomo di 41 anni e una donna di 34 anni non legati sentimentalmente ma in cura per problemi psicologici nello stesso centro medico. A ritrovare i cadaveri un agricoltore che si stava recando al lavoro.Continua a leggere

Windows 10 : Scoperta una grave vulnerabilità di Cortana che consente di eseguire script Powershell : I ricercatori di sicurezza informatica di McAfee hanno appena rivelato pubblicamente di aver scoperto diversi mesi fa una grave vulnerabilità di Cortana in Windows 10. La falla si sicurezza consiste nella possibilità di eseguire script Powershell utilizzando i comandi vocali dell’assistente AI di Microsoft senza nemmeno sbloccare il dispositivo poichè il tutto si svolge nella schermata di blocco prima di inserire la password e avviare il ...

Morte Astori – La perizia parla chiaro : Davide soffriva di una patologia mai Scoperta : L’esito della perizia sulla Morte di Davide Astori lascia senza parole: ecco perchè l’ex capitano della Fiorentina è deceduto Qualche giorno fa un’anticipazione da brividi (QUI l’articolo), oggi la conferma: l’esito della perizia sulla Morte di Davide Astori parla chiaro, dalla relazione del medico legale è emersa una patologia cardiaca mai scoperta. L’ex capitano della Fiorentina soffriva dunque di un ...

Scoperta una vulnerabilità in OnePlus 6 che permette l’accesso completo allo smartphone : A quanto pare OnePlus ha fatto uno scivolone con OnePlus 6, visto che è possibile avviare lo smartphone con un'immagine di boot modificata anche con il bootloader bloccato. L'articolo Scoperta una vulnerabilità in OnePlus 6 che permette l’accesso completo allo smartphone proviene da TuttoAndroid.

Tomba del Tuffatore - 50 anni fa la Scoperta : una mostra celebra l’immagine più misteriosa di sempre : Semplice allegoria della morte o simbolo di culti misterici legati a Dioniso? Il vero significato della celebre immagine del Tuffatore è ancora incerto, e il Parco archeologico di Paestum ha scelto di celebrare i 50 anni dalla scoperta della bellissima pittura con una mostra dedicata all'invisibile dietro l’immagine.Continua a leggere

Macabra Scoperta a Viareggio : in una valigia abbandonata c’era il cadavere di un cane : Ad aprire la valigia, che galleggiava nel canale Burlamacca, sono stati i militari della Capitaneria di porto. Dopo un controllo sul chip sottocutaneo è stata rintracciata la proprietaria, una donna residente in Svizzera che ha detto che il cane era morto per cause naturali e lei aveva affidatola carcassa a un rigattiere per farlo seppellire.Continua a leggere

Dopo 1900 anni - Scoperta una nuova vittima a Pompei : Un masso enorme lo ha colpito al busto, con tutta probabilità staccandogli di netto la testa. Gli archeologi lo hanno trovato riverso sulla schiena, la parte alta del torace ancora coperta dalla enorme pietra, il corpo sbalzato all'indietro dal potente flusso piroclastico (mix di gas e materiale vul

Ambiente - Isole Eolie : una spedizione alla Scoperta della vita marina in acque profonde : Nelle Isole Eolie si svolgerà una spedizione dell’organizzazione Oceana con lo scopo di raccogliere dati sulla fauna selvatica, spesso trascurati a causa delle difficoltà tecnologiche associate alla ricerca in acque profonde: la ricerca marina, della durata di un mese, contribuirà all’esistente progetto delle Isole Eolie in corso di realizzazione da parte della Blue Marine Foundation (BLUE) in collaborazione con il Fondo di ...

Alla Scoperta di Ottotipi - una nuova casa editrice in cerca di 'lettori curiosi' : I fondatori, manco a dirlo, sono ' Ottotìpi ', otto fortissimi lettori appassionati di editoria, ognuno con uno sguardo specifico del mondo editoriale, che una sera a cena decidono di utilizzare il ...