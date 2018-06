Scienza e comunicazione | al via la 9ª edizione della scuola di Giornalismo Scientifico di

meteoweb.eu

(Di martedì 26 giugno 2018) Al via ieri la nonaInternazionale didi Erice (EISSJ) che ogni anno offre 35 borse di studio per giovani giornalisti e comunicatori scientifici di tutto il mondo. L’2018 è dedicata alle nuove sfide e opportunità che dovrà affrontare la fisica fondamentale, “What’s next: Challenges and Opportunities for Tomorrow’s Fundamental Physics”, e come ogni anno si svolgerà a Erice, suggestiva cittadina siciliana sede del Centro Ettore Majorana per la Cultura Scientifica. Laestiva del Centro Majorana è realizzata con il supporto del Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi, dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e con la collaborazionetestata Le Scienze. Il corso, in lingua inglese, alterna lezioni frontali a laboratori tenuti da personalità di rilievo del mondo, giornalistico escientifica, da ...