Schiaffo a figlio fermato per droga | padre denunciato da Carabinieri Abuso metodi

Padre tira Schiaffo al figlio perché fuma una canna : denunciato dai carabinieri : Un Padre ha tirato una sberla al figlio dopo che il giovane era stato sorpreso dai carabinieri mente fumava una canna, ma lo schiaffo - dato al 15enne in caserma - gli è costata una denuncia.La storia arriva da Cattolica e viene raccontata dall"edizione locale de Il Resto del Carlino. E adesso il genitore, che per quel ceffone è indagato per abuso dei mezzi di correzione, si difende così: "Non sono mai stato un Padre violento e mai lo sarò; il ...

