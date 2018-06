Scarpe da running | le nuove Brooks Glycerin 16 | morbide e leggere

gqitalia

(Di martedì 26 giugno 2018) Quando un modello didaarriva in doppia cifra con le sue edizioni vuol dire che è stato davvero azzeccato, e a questa regola non sfuggono nemmeno lee, ora alla 16^ versione e di diritto tra ledache hanno fatto la storia. Ma anche i prodotti di successo devono evolvere e queste16 lo fanno in una direzione che piacerà a chi cercaper correree confortevoli. La novità infatti si chiama DNA LOFT, si trova nell’intersuola ed è il next step dell’EVA, l’etilene-vinil acetato usato per la stragrande maggioranza dellesportive, e il DNA, che abbiamo già conosciuto nella versione DNA AMP con il massimo ritorno di energia per leLevitate. L’EVA è stata alleggerita e resa più longeva con l’inserimento di aria, che toglie peso, e gomma, che evita la perdita di ...