Sbam! La notizia arriva dai social | Guendalina Canessa e Pietro | è ufficiale Aradori

(Di martedì 26 giugno 2018) Lata direttamente dai, ma la i rumors avevano iniziato a girare già da qualche settimana. L’ex concorrente del Grande Fratello ed influencere il cestistasi sono lasciati. È stato proprio il giocatore della ‘’Virtus Bologna’’ a scriverlo su Instagram, dove ha pubblicato una foto che lo ritrae con l’ormai ex compagna di vita. ‘’Io e Guenda non stiamo più insieme. Abbiamo deciso di chiudere la nostra storia qualche settimana fa. Sono stati , per me ,3 anni stupendi. Abbiamo condiviso e vissuto ogni cosa insieme. Vacanze, vita di tutti i giorni, incazzature, litigi amici e momenti indimenticabili. Come in tante ,se non tutte le cose, nulla è per sempre. Non c’erano più le condizioni per continuare a stare insieme’’. Parole dal retrogusto amaro, quelle di, che ha deciso persino di bloccare i commenti al suo lungo post ...