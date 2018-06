Sassari | improvvisa carenza d’acqua nelle cliniche di San Pietro | attivato il sistema di

meteoweb.eu

(Di martedì 26 giugno 2018) È scattato nella tarda mattinata di ieri l’allarme dei serbatoi dell’acquadi San). L’acqua – spiega in una nota l’Aou di– è scesa al livello di guardia e i sistemi di sicurezza hanno subito allertato i tecnici dell’Azienda ospedaliero universitaria. Nessun preavviso sarebbe arrivato dal gestore unico dell’acqua. Nei giorni scorsi, invece, un guasto sulla rete elettrica ha danneggiato il gruppo di continuità del blocco operatorio del Materno infantile: in questo caso si è inserito il gruppo di emergenza. Ieri mattina l’ufficio tecnico dell’Azienda di viale Sanhasubito il referente di Abbanoa. Il flusso di acqua è ripreso nell’arco di un’ora ma non sono mancati successivi allarmi, a causa della poca pressione in entrata, non sufficiente a riempire le cisterne ...