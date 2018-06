Sandali in pelle | 8 nuovi modelli per l’estate

gqitalia

(Di martedì 26 giugno 2018) Eleganti, sportivi, comodi, leggeri. E, soprattutto quando il caldo è insostenibile, un’arma vincente. Iinsono un must da sempre. E un motivo ci sarà. Due i diktat da seguire: devono essere indossati solo nel tempo libero e richiedono una perfetta pedicure. Attualmente sono forse meno di tendenza rispetto alle ciabatte a fascia in gomma, ma una cosa è sicura: con questiinnon apparirete mai sciatti. Ecco alcune proposte perda sfoggiare sia al mare che in città. Perfetti con diversi tipi di pantaloni: shorts e bermuda, chinos e jeans. Quelli di A.Testoni sono verde militare, con tre fasce e cinturino alla caviglia con morbido sottopiede imbottito. Dettaglio logo impresso e particolare suola in gomma extra-flessibile. Se siete dei fashion addicted ecco per voi il modello di Gucci con morsetto innera, suola in gomma dentellata e cinturino con ...