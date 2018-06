San Vigilio Santo del giorno | il 26 giugno si celebra il patrono di Trento

Luca Mele incanta il pubblico del concorso “ San Vigilio in…Canto” : “L’Associazione Culturale Sperimentiamo arte, musica, teatro”, come di consueto ha tenuto la cerimonia di premiazione del VIII° concorso Nazionale di Musica “San Vigilio in…Canto” . Il concorso , dedicato alla Musica è rivolto a tutte le scuole Primarie, gli Istituti Secondati di 1° e 2° grado, i Licei musicali, i Conservatori di musica e le Associazioni Culturali Musicali ed ha come obiettivo di stimolare l’interesse, la pratica e la diffusione ...

Luca Mele tra gli ospiti del concorso di canto “San Vigilio In…Canto” : “L’Associazione Culturale Sperimentiamo arte, musica, teatro”, come di consueto ha dato il via al VIII concorso Nazionale di Musica “San Vigilio in…canto” e alla 10^ edizione del concorso nazionale di Poesia “Giugno di San Vigilio”. Il concorso dedicato alla Musica è rivolto a tutte le scuole Primarie, gli Istituti Secondati di 1° e 2° grado, i Licei musicali, i Conservatori di musica e le Associazioni Culturali Musicali ed ha come ...