San Leo | domenica 1 luglio si svolgerà ' La Città dei Bambini' Ecco il programma

Inaugurata Aria di Festa : il San Daniele conquista Diletta Leotta - la conduttrice il Friuli : 'Aria di Festa è una vetrina dell'eccellenza agroalimentare, un esempio di promozione di un settore che è volano per tutto il comparto turistico regionale' . Così l'assessore alle Risorse ...

AlesSandro Di Battista prepara il golpe nel M5s : 'Luigi Di Maio un leone. Eppure...' : Dagli Stati Uniti, ahinoi e ahi per Luigi Di Maio , continua a tromboneggiare Alessandro Di Battista . Già, l'aspirazione alla leadership del M5s è fortissima. Dunque, ogni giorno è buono per ...

AlesSandro Di Battista - "M5s - lotta di più"/ "Di Maio un leone. Dibattito Migranti - corrotti gongolano" : Alessandro Di Battista, "M5s, lotta di più": l'esponente pentastellato su Facebook ha elogiato Luigi Di Maio e ha commentato il Dibattito sui Migranti(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 22:24:00 GMT)

Sanchez vuol fare i conti con il franchismo : 'La salma del Caudillo va rimossa dal mausoleo' : Una ferita ancora aperta La figura di Franco è da sempre molto controversa e accende la passione politica degli spagnoli. Nel 2008 l'ormai ex giudice Baltasar Garzón tentò di aprire un processo per ...

Sanchez vuol fare i conti con il franchismo : “La salma del Caudillo va rimossa dal mausoleo” : Il neo premier socialista Pedro Sanchez vuole far voltare pagina alla Spagna liberandosi dell’ingombrante figura del Caudillo e del franchismo. «È giunta l’ora di riesumare i resti del dittatore Francisco Franco» e rimuoverli dal controverso mausoleo che li ospita, la «Valle dei Caduti» in località San Lorenzo de el Escorial dove riposano oltre 33....

San Leo : l'assessore Petitti in visita alla città e all'azienda Carli : Produttori leader di colture biologiche, erba medica 'trasformata' che viene esportata in 51 Paesi nel mondo con 5 Stabilimenti in Italia, 2000 agricoltori coinvolti, 300.000 tonn di produzione ...

Tcr Italy - trasferta di MiSano amara per Savoia al volante di una Seat Leon : Per la cronaca in gara uno ha chiuso in quinta posizione, mentre nella classifica del trofeo nazionale Dsg è scivolato al quinto posto al termine del terzo round del campionato con 39 punti, ma in un ...

Mercato NBA - Leonard vuole lasciare San Antonio : ecco dove può finire : La stella classe '91 e i texani sono ai ferri corti e, nonostante un contratto fino al 2019, sembrano destinati a dirsi addio

San Antonio-Leonard verso la rottura - i Lakers pronti a inseguirlo : Torino - LeBron James, Paul George e Kawhi Leonard. Per quelle franchigie che hanno spazio salariale , appeal oppure asset interessanti, il mercato NBA sarà apertissimo. Non ci saranno infatti ...

Mercato NBA - Kawhi Leonard vuole lasciare i San Antonio Spurs : Che la situazione tra Kawhi Leonard e i San Antonio Spurs fosse complicata era noto a tutti, ma in pochi si sarebbero aspettati che si sarebbe risolta così. Secondo quanto riportato da numerosi media ...

Mercato NBA – Kawhi Leonard via dai San Antonio Spurs! Fumata nera dall’incontro con Popovich : le ultimissime : Kawhi Leonard sempre più distante dai San Antonio Spurs: Fumata nera nell’incontro con coach Popovich che avrebbe dovuto portare al rinnovo Giorni di grande apprensione a San Antonio. Prima del Draft NBA che si terrà in data 21 giugno, Kawhi Leonard si sarebbe dovuto incontrare con coach Popovich per risolvere la questione relativa al suo futuro. La stella degli Spurs, fuori praticamente per tutta la passata stagione (solo 9 gare giocate) a ...

Onda su Onda - Rocco Papaleo e AlesSandro Gassman salpano verso il Sud America : Gegé (Rocco Papaleo) è un cantante squattrinato che riesce a vivere di musica poco e male. Il successo non l’ha minimamente sfiorato, le sue esibizioni sono assai rivedibili, le canzoni da lui cantate non hanno mai trovato un pubblico disposto ad ascoltarle. Nonostante ciò riceve un’inaspettata chiamata dall’Uruguay. Lì, nella capitale Montevideo, è richiesto per un concerto organizzato e promosso da una miliardaria con un grande senso della ...

Mercato NBA – San Antonio Spurs - per Kawhi Leonard è la settimana della verità : svelato il suo futuro : Kawhi Leonard dovrà incontrare coach Popovich prima del Draft NBA: i San Antnio Spurs gli proporranno un rinnovo al massimo salariale o verrà scambiato Sul calendario dei San Antonio Spurs è segnata una data dentro un cerchio rosso: il 21 giugno. Non solo in quella degli Spurs direte voi, essendo la data del Draft NBA. Certo, ma per i texani quel giorno sa di ultimatum: Kawhi Leonard entro il 21 giugno dovrà decidere se il suo futuro sarà in ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 - San Cataldo. Romagna padrona in Puglia : la prima volta di Benazzi/Leonardi - la conferma di Rossi/Caminati : Romagna padrona sulla sabbia di San Cataldo. Benazzi/Leonardi nel torneo femminile e Rossi/Caminati in quello maschile conquistano il primo successo stagionale nel Campionato Italiano e la curiosità è che tre dei quattro atleti saliti sul primo gradino del podio a San Cataldo arrivano da Cesena, mentre la quarta (Giada Benazzi) è di Castelguelfo che è al confine tra Romagna ed Emilia ma che viene considerata romagnola dagli abitanti stessi della ...