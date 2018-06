Samsung Galaxy Note 9 certificato dall’FCC

Roadmap Oreo su Samsung Galaxy A3 - A5 e A7 (2017) ed altri : parla la divisione turca : L'aggiornamento ad Android Oreo 8.0 è atteso anche sui Samsung Galaxy A3, A5 e A7 (2017), oltre che a bordo di alcuni altri dispositivi del brand asiatico afferenti alla fascia media del mercato, quali i Galaxy J3 (SM-J330F), J5 Pro e J7 Pro. L'upgrade sappiamo essere arrivato ad inizio giugno per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge, ma non c'erano ancora indicazioni precise sulle tempistiche relative ad altri modelli, come nel caso di quelli sopra ...

Riscontri iniziali sul Samsung Galaxy S8 con aggiornamento XXU2CRF7 : un paio di migliorie : Sono trascorse pochissime ore da quando c'è stata la prima apparizione pubblica dell'aggiornamento di giugno per Samsung Galaxy S8, eppure oggi 26 giugno possiamo già analizzare alcuni Riscontri interessanti in merito a questa patch. Se la notizia principale di ieri è stata l'uscita del pacchetto software in Germania, con tanto di link al download come avrete percepito dal nostro primo articolo sul tema, in questo frangente occorre analizzare in ...

Già certificato il Samsung Galaxy Note 9 : uscita ben vicina - tutti i numeri modello : Nuovo passo in avanti per il Samsung Galaxy Note 9, più vicino che mai alla sua uscita. In queste ore riusciamo a commentare con i nostri lettori un passaggio fondamentale verso la presentazione del successore del Galaxy Note 8, ossia la propedeutica certificazione dell'organismo FCC (US Federal Communications Commission). Cosa apprendiamo dall'ente per la validazione americano? Proprio con l'intervento di queste ore, è stato approvato un ...

Primissime segnalazioni per il Samsung Galaxy S8 in Europa con aggiornamento di giugno : Finalmente novità di un certo interesse per quanto riguarda il cosiddetto Samsung Galaxy S8, smartphone che ad oltre un anno dalla sua commercializzazione pare essere ancora piuttosto popolare in Italia. Oggi 25 giugno, infatti, è stata avviata la distribuzione della patch di giugno, con cui avremo modo di toccare con mano le ultime novità in termini di sicurezza che sono state concepite dal produttore coreano per i propri top di gamma. Proviamo ...

Samsung Galaxy S10 nel segno del tre : tre fotocamere e tre varianti? : Samsung Galaxy S10 potrebbe arrivare con tre fotocamere posteriori e in ben tre versioni, di cui una dotata di schermo flat come ai "vecchi" tempi: ecco le ultime indiscrezioni sul Galaxy S del decennale. L'articolo Samsung Galaxy S10 nel segno del tre: tre fotocamere e tre varianti? proviene da TuttoAndroid.

Tre modelli di Samsung Galaxy S10 - uno con tripla fotocamera : le ultime : Ritorna prepotentemente in scena il Samsung Galaxy S10, con ripresa del discorso da parte di Ice universe, apparso, soprattutto nell'ultimo periodo, ben informato sui fatti (non che prima fosse inaffidabile, tutt'altro, ma adesso la quantità di rumors prodotti si sta molto intensificando). La notizia che stiamo per darvi è di quelle grosse, che potrebbe farvi balzare dalla sedia: secondo quanto riportato da 'Etnews', potrebbero essere tre i ...

Galaxy S9 come scoprire le password inserite sul telefono Samsung : Rendere visibili le password Galaxy S9 scoprire le password sotto i puntini neri o sotto gli asterischi. Il metodo più veloce per scoprire le password sul telefono.

Una forza il Samsung Galaxy Note 9 grazie alla SPen : atteso un aggiornamento storico : Che la SPen del Samsung Galaxy Note 9 potesse avere una marcia in più è cosa che vi avevamo anticipato in questo precedente articolo, argomento ad oggi rimarcato dall'intervento del noto tipster Ice universe, che descrive l'accessorio come contraddistinto da un'anima, definendolo il più grande aggiornamento che la storia della serie abbia mai conosciuto. Questa nuova versione varrà abbondantemente l'attesa, in quanto prodotto che proverà quanto ...

Il Samsung Galaxy Note 9 potrebbe avere una S Pen rivoluzionaria : Continuano a susseguirsi senza sosta le indiscrezioni che provano ad anticipare alcune delle feature principali del Samsung Galaxy Note 9. Ecco l'ultima L'articolo Il Samsung Galaxy Note 9 potrebbe avere una S Pen rivoluzionaria proviene da TuttoAndroid.

Che fine ha fatto l’orologio notturno su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge con Oreo? Cattive notizie : Non sono pochi a chiederselo: che fine ha fatto l'orologio notturno su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge dopo l'aggiornamento Oreo? Perché non è possibile più impostare un determinato orario in cui il telefono mostri proprio sul lato curvo il solo riferimento temporale? Con l'adeguamento ad Android 8.0, è stato pensato un nuovo menù per la funzione ma pure quest'ultima è cambiata, nel senso che non potrà più essere impostata in maniera ...

Nuove anticipazioni per Samsung Galaxy con aggiornamento Oreo 8.1 : quali funzioni in arrivo? : Un weekend decisamente ricco di novità per chi si ritrova un Samsung Galaxy commercializzato negli ultimi anni. Oltre ai Note, il riferimento specifico in questi casi cade inevitabilmente sui vari Samsung Galaxy S9, S8 e S7, perché dopo l'aggiornamento della funzione Always On Display, al quale ho dedicato un approfondimento appena due giorni fa su queste pagine, oggi tocca dare uno sguardo al futuro. Mi riferisco ad alcuni aspetti che potremo ...

Le vendite del Samsung Galaxy S9 spingono al ribasso le previsioni del colosso coreano per il 2018 : Pare che nel 2018 Samsung non raggiungerà il suo obiettivo annuale di spedizioni e ciò sarebbe dovuto alle vendite del Samsung Galaxy S9 inferiori al previsto L'articolo Le vendite del Samsung Galaxy S9 spingono al ribasso le previsioni del colosso coreano per il 2018 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 potrebbe essere molto simile al predecessore : Samsung Galaxy Note 9 dovrebbe essere veramente molto simile al predecessore secondo quanto riferisce il leaker Ice universe, già in passato autore di anticipazioni interessanti sui dispositivi del produttore. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 potrebbe essere molto simile al predecessore proviene da TuttoAndroid.

Problemi di surriscaldamento con Samsung Galaxy S7 post aggiornamento Oreo : rimedi e test : In questi giorni parlando di Samsung Galaxy S7 ed S7 Edge con aggiornamento Android Oreo ci si sofferma moltissimo sulla questione inerente la durata della batteria, ma a quanto pare c'è un altro tema caldo da affrontare. Nel vero senso della parola. Mi riferisco alla questione dei surriscaldamenti, perché in tanti dopo aver portato a termine il download del pacchetto software hanno lamentato una vera e propria anomalia sotto questo punto di ...