Samp | ad agosto tournèe in Inghileterra

(Di martedì 26 giugno 2018) Prende sempre più corpo il precampionato delladoria. La società blucerchiata ha infatti annunciato una miniin Inghilterra ai primi di. Mercoledì primogli uomini di Giampaolo sfideranno i neo promossi in Premier League del Fulham, allenati da Slavisa Jokanovic. La sfida si giocherà allo stadio Ebb di Aldershot con inizio alle ore 19.45, le 20.45 italiane. Tre giorni dopo, il 4, l’avversario sarà invece il Watford della famiglia Pozzo che ha concluso la Premier al 14° posto. La gara è in programma a Vicarage Road alle ore 15.00, le 16 in Italia. L'articolo: adinCalcioWeb.