Salvini Premier | bilancio in attivo

Migranti - Salvini in Libia : “Hotspot nel sud del Paese”. Vicepremier di Tripoli : “Rifiutiamo categoricamente i campi” : Aveva anticipato la proposta via Twitter: “Hotspots dell’accoglienza in Italia? Sarebbe problema per noi e per la Libia stessa perché i flussi della morte non verrebbero interrotti. Noi abbiamo proposto centri di accoglienza posti ai confini a Sud della Libia per evitare che anche Tripoli diventi un imbuto, come Italia”. Poi l’ha ribadita durante l’incontro con il ministro dell’Interno Abdulsalam Ashour e durante la ...

Vaccini : “la memoria è la chiave di volta”. L’invito al Vice Premier Salvini dall’editore e dal curatore di “Scientia et Causa” : Hanno lasciato una scia di polemiche sul web e sui social le dichiarazioni del Vice Premier Matteo Salvini sull’inutilità, pericolosità e dannosità di 10 Vaccini. Ma anche una proposta attiva e costruttiva, lanciata proprio su facebook: un incontro con i medici e gli scienziati della squadra di Scientia et Causa, per rispondere al Vice Premier sulla questione Vaccini. I Vaccini diventati obbligatori con il decreto legge del governo ...

Salvini : '10 vaccini sono inutili' - Burioni preoccupato per le parole del vicepremier : Il neo ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha suscitato scalpore, di recente, con le sue parole sull'obbligatorietà dei vaccini. Ai microfoni di RadioStudio54, il vicepremier ha detto che, secondo lui, 10 vaccini sono vani e "in parecchi casi pericolosi, se non dannosi". parole forti e contrarie alla visione non solo del precedente Governo ma anche dell'attuale ministro della Salute, Giulia Grillo. Il segretario federale della Lega Nord ha ...

MIGRANTI - PREMIER CONTE SULLA BOZZA UE/ “Ho sentito la Merkel - sarà accontanata”. Esultano Salvini e Di Maio : MIGRANTI, il PREMIER CONTE SULLA BOZZA Ue: “sarà accantonata”. Il ministro Matteo Salvini minaccia: “O la cambiano o diciamo no”. Domenica l'atteso vertice informale(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 17:41:00 GMT)

Salvini Premier ombra - Di Maio sparito - Conte inesistente. Ecco il cambiamento : Facciamo il punto. Sono passate circa tre settimane dall’insediamento del nuovo governo, il fantomatico governo del “cambiamento”: il governo Salvini-Di Maio. Bene, alcune cose sono già molto chiare. La prima è molto evidente: questo governo ha un’impronta di estrema destra. I primi atti, molto propagandistici e poco utili, sono decisi da Matteo Salvini. La gestione dell’immigrazione è vergognosa: hanno usato 629 vite umane per fare propaganda ...

Migranti - Salvini chiude i porti ad altre 2 navi. Insulti da Ong - il vicepremier : «Pacchia stra-finita - mai più in Italia» : «Mentre la nave della Ong Aquarius naviga verso la Spagna (arrivo previsto domani mattina) altre due navi di Ong con bandiera dell'Olanda (Lifeline e Seefuchs) sono arrivate al largo delle...

Chiefalo commissario provinciale di "Lega-Salvini premier" - congratulazioni Abramo : Il sindaco Sergio Abramo ha rivolto le proprie congratulazioni ad Antonio Chiefalo, nominato commissario provinciale di 'Lega-Salvini premier'. 'Chiefalo è sempre stato un politico appassionato e ...

Il premier Conte a Parigi vede Macron ma Salvini : "Irresponsabili oltre confine" : Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron ha ricevuto con una calorosa stretta di mano il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel cortile d'onore dell'Eliseo, dove era...

Di Maio - Salvini e il premier Giuseppe Conte : ecco i voti agli esami di maturità : Un articolo pubblicato dal ‘Corriere della Sera‘ parla degli esami di maturità sostenuti da alcuni membri del nuovo Governo gialloverde, tra cui il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini e il vicepremier Luigi Di Maio. Cominciamo proprio dal vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, che si diplomò con 100/100. ‘Ho sostenuto l’esame nel […] L'articolo Di Maio, ...