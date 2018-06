: ??Salvini: 'Se per Macron in Italia non esiste un problema immigrazione, allora apra subito le porte di casa sua ai… - masechi : ??Salvini: 'Se per Macron in Italia non esiste un problema immigrazione, allora apra subito le porte di casa sua ai… - LegaSalvini : Salvini: 'Macron più cattivo di Orban. La Lifeline vada a Marsiglia' - masechi : ??Salvini: 'Troppo facile farsi la foto col Papa senza rispettare gli accordi e respingendo donne e bambini alle fro… -

"Se perin Italia non esiste un problema immigrazione, allora chesubito ledisua ai 9.000 immigrati che la Francia si era impegnata ad accogliere dall'Italia con gli accordi firmati in Europa.Troppo facile farsi la foto col Papa senza rispettare gli accordi e respingendo donne e bambini alle frontiere. L'arroganza francese non va più di moda in Italia". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo.(Di martedì 26 giugno 2018)