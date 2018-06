Salvini - Lifeline a Malta - 'e sono due' : ANSA, - ROMA, 26 GIU - "E due! Dopo la ong Aquarius spedita in Spagna, ora tocca alla ong Lifeline che andrà a Malta , con questa nave fuorilegge che finalmente verrà sequestrata. Per donne e bambini ...

" Salvini mi venga ad arrestare". Comandante Lifeline finisce sotto inchiesta : Il governo di Malta ha deciso avviare un'indagine per "verificare quali azioni si possano intraprendere" nei confronti della nave Lifeline dell'omonima ong tedesca. Lo rende noto un comunicato dell'esecutivo guidato dal premier Jospeh Muscat, che rivendica di aver "condotto nelle ultime 48 ore uno sforzo diplomatico per trovare una soluzione al caso della nave Lifeline , provocato dalle azioni del suo Comandante che ignorato le istruzioni dategli ...

Salvini : dopo Ong Aquarius stop anche a Ong Lifeline : Salvini: stop invasione Roma – Di seguito il messaggio apparso sul profilo Facebook del ministro dell’Interno, Matteo Salvini. “E due! dopo la Ong Aquarius spedita in Spagna, ora tocca alla Ong Lifeline che andrà a Malta. Questa nave fuorilegge finalmente verrà sequestrata. Per donne e bambini davvero in fuga dalla guerra le porte sono aperte, per tutti gli altri no! #stopinvasione”. L'articolo Salvini: dopo Ong Aquarius ...