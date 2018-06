Salvini in Libia | incontro su hotspot con vice premier Lega | Romeo | serve impegno

La missione di Salvini in Libia - rimontare la Francia - alla fine è andata bene o male? : Matteo Salvini ha un piano per gestire i flussi dei migranti: siglare nuove partnership con la Libia sul solco del lavoro già iniziato da Marco Minniti, ma emarginando la Francia. È quello che emerge ...

La missione di Salvini in Libia (rimontare la Francia) alla fine è andata bene o male? : Matteo Salvini ha un piano per gestire i flussi dei migranti: siglare nuove partnership con la Libia sul solco del lavoro già iniziato da Marco Minniti, ma emarginando la Francia. È quello che emerge dai retroscena dei giornali del viaggio lampo del ministro dell’Interno in Libia, di ritorno dal quale si è detto sicuro di aver trovato una sintonia con le autorità libiche. Il vice premier ha escluso ...

Salvini in Libia per istituire gli hotspot. Ma da Tripoli arriva un no categorico : «Il ministro francese è ignorante, nel senso che ignora la situazione di questa nave (la Lifeline) che ha agito ignorando le segnalazioni della guardia costiera italiana e libica: è una nave fuorilegge che va sequestrata». Le parole del vice premier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, di ritorno dalla sortita di 5 ore in Libia, non lasciano mar...

Visita impeccabile di Salvini in Libia - ma lì non ci saranno hotspot : Roma. L’ambasciatore italiano in Libia, Giuseppe Perrone, e i servizi italiani che sono specialisti dell’area lunedì hanno organizzato una Visita pressoché perfetta a Tripoli per il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, atterrato di mattina nell’unico aeroporto della capitale rimasto funzionante do

