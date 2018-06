Salvini | dopo Ong Aquarius stop anche a Ong Lifeline

Migranti - Salvini dopo visita in Libia : 'Campi in Niger - Mali - Chad - Sudan Lifeline fuorilegge - mai in Italia' : Deve essere un interesse comune dell'Europa la stabilità dei Paesi del mediterraneo nel pieno rispetto della sovranità delle autorità libiche' 'L'Italia è il nostro primo partner, nell'economia, nel ...

Silvio Berlusconi dopo le amministrative : 'Clamorosa crisi Pd. Salvini non è autosufficiente. E Forza Italia...' : Dunque, aggiunge: 'Quello che vince è un centro-destra plurale, nel quale nessuna Forza politica è autosufficiente : ad un buon risultato della Lega si accompagna infatti un'ancora più forte ...

Dopo la pace - mercati di nuovo in allarme : Salvini torna sulla Fornero - lo spread su a 237 : Secondo diversi analisti e trader, alla base delle turbolenze sui mercati finanziari registrate di recente, ci sarebbero le dichiarazioni del ministro dell'interno Matteo Salvini sulla riforma Fornero e la nomina dei parlamentari euroscettici Claudio Borghi e Alberto Bagnai alle commissioni Bilancio della Camerea e Finanze del Senato. Mentre il discorso del ministro dell'economia Giovanni Tria aveva gettato acqua sul fuoco, [VIDEO]riuscendo a ...

VACCINI - Salvini : "STO CON LA GRILLO"/ Dopo Burioni attacca Lorenzin : "Vuole distrarre da caso Saviano" : VACCINI, Burioni contro SALVINI: il ministro dell'Interno ha definito "inutili" i dieci obbligatori, il medico sottolinea che la sua è "una bugia pericolosissima"

Salvini minaccia la chiusura delle frontiere dopo la bozza di accordo franco-tedesco : Angela Merkel ha scelto il modo peggiore per risolvere la crisi politica interna: come sappiamo è alle prese con l'aperta ribellione del suo ministro dell'interno Seehofer che vuole chiudere le frontiere tedesche e dell'Unione Europea ai migranti, minacciando in caso contrario la rottura della storica alleanza Csu-Cdu. Ebbene, in tutta Europa è partita la missione per salvare il soldato Merkel, che dovrebbe trovare la sua concretizzazione ...

Borsa Milano pesante dopo Salvini - spread a quota 232 : Milano , -1,2%, guida i cali delle borse d'Europa. Non sarebbero piaciute - secondo gli operatori - le parole del ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha minacciato di tagliare il contributo dell'...

Salvini : dopo chiacchiere i fatti : 8.55 "Sono ottimista di trovare un accordo soddisfacente. Sulla protezione delle frontiere esterne tutti sono d'accordo, vediamo se dopo anni di chiacchiere passeranno ai fatti. Non possiamo pagare sei miliardi l'anno all'Ue e ricevere dita negli occhi. Non vorrei essere costretto a ridiscutere questo contributo". Così il ministro dell'Interno Salvini ad Agorà su Raitre, parlando del confronto sui flussi migratori al vertice europeo.

"Preservami - guidami - proteggimi". La preghiera di Isoardi su Instagram (dopo l'annuncio di Salvini) : Il percorso social di Elisa Isoardi è seguito con maggiore attenzione dopo l'ascesa politica del compagno, Matteo Salvini. Se tanto avevano fatto discutere gli scatti nei quali appare intenta a stirare camicie, questa volta attira l'attenzione la didascalia di un nuovo post su Instagram: accompagnato a una foto del suo volto, con un quadro di Maria e Gesù bambino sullo sfondo, la conduttrice ha riportato la preghiera alla "Madonna ...

“Ecco cosa voglio fare con i rom”. Salvini - la decisione choc del ministro dell’Interno. Dopo il caso migranti - è ancora polemica : Non ci soltanto gli immigrati nei pensieri del ministro degli Interni Matteo Salvini. Anzi, il caso dell’Acquarius, ormai sbarcata in terra iberica, sembra solo un lontano ricordo. Non che sia risolta come problematica, quella dell’immigrazione clandestina, ma perlomeno la percezione dell’elettorato di destra è salva. Ora, è il momento di fare i conti con i problemi radicalmente più “interni” appunto, e non farsi prendere dalle rogne ...

Rom - Salvini : “Censimento dei rom. Dopo Maroni non si è fatto più nulla ed è caos” : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini sta facendo preparare dal Viminale un dossier sulla “questione rom”. Il vicepresidente del Consiglio lo ha annunciato durante un’intervista a TeleLombardia, aggiungendo che si tratta di una “ricognizione” per “vedere chi, come, quanti”. In pratica sarà un censimento. Secondo Salvini “Dopo Maroni non si è fatto più nulla ed è il caos“. Gli ...

Aquarius - navi Ong a Valencia/ Video - Salvini : "Macron cuore grande - dopo Spagna prenda lui i migranti" : Aquarius arrivata a Valencia, per 629 migranti, finisce l'odissea in mare: ad accoglierli, 2.300 persone. E' approdata nelle scorse ore in Spagna l'imbarcazione carica di profughi

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Salvini "fermeremo navi cariche di riso asiatico - dopo le Ong" (17 giugno) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Salvini "fermeremo navi cariche di riso asiatico". Continuano le polemiche sulle navi Ong e i porti.

Dopo la Aquarius - Salvini avverte Lifeline e Seefuchs : ‘Dovranno cercarsi altri porti’ : Prosegue la linea dura del ministro dell’Interno, Matteo Salvini [VIDEO], contro lo sbarco nei porti italiani di imbarcazioni delle ong cariche di migranti clandestini, caricati sulle imbarcazioni umanitarie al largo delle coste libiche per poi essere trasportati in Italia. Questa mattina il leader della Lega, come suo solito, pubblica un post sul suo profilo Facebook in cui aggiorna i suoi fan, ma anche le agenzie di stampa, sul viaggio della ...