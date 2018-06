Salvini | con M5S non litighiamo

Salvini a Confartigianato : Ora aiuti alle piccole imprese : Teleborsa, - Brevissimo intervento del Ministro dell'Interno Matteo Salvini all'Assemblea di Confartigianato, prima di correre via per impegni istituzionali. "Ci tenevo troppo ad essere qui ed a ...

Salvini a Confartigianato : "Ora aiuti alle piccole imprese" : Brevissimo intervento del Ministro dell'Interno Matteo Salvini all'Assemblea di Confartigianato, prima di correre via per impegni istituzionali. "Ci tenevo troppo ad essere qui ed a parlare senza ...

Migranti - Salvini : "Obiettivo rilancio rapporti bilaterali su energia e commercio con Libia" : Dopo gli incontri tenuti ieri dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini in Libia sui problemi complessi dell'immigrazione, stamane, entrando all'Assemblea di Confartigianato, ha dichiarato a Teleborsa ...

Migranti - Calenda : “Con Minniti su Libia abbiamo fatto azione dura e positiva. Tweet di Salvini? Umanamente misero” : “Migranti? C’è una paura sull’immigrazione che noi del Pd abbiamo affrontato molto bene. abbiamo fatto crollare la percentuale di sbarchi. Il problema è che non siamo riusciti a dirlo”. Sono le parole dell’ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, ospite di Otto e Mezzo (La7). “Nel centrosinistra esiste una idea politically correct” – spiega – “secondo cui se fai una cosa ...

Migranti - Toninelli con Salvini : Guardia Costiera non raccolga sos da barconi in acque libiche : Piena sintonia tra Toninelli e Salvini sul tema Migranti . Il ministro delle Infrastrutture del M5S è d'accordo con il capo del Viminale sul fatto che la Guardia Costiera italiana non risponda agli ...

Salvini - contano i fatti ma anche le parole per descriverli : contano i fatti, certo, ma anche le parole per descriverli. E le parole a volte diventano fatti, perché come diceva Nanni Moretti in un suo celebre film: «Chi parla male, pensa male». «Migrante è un congiuntivo». Al di là dell’ignoranza grammaticale – semmai è un participio presente – è il disprezzo che trasuda da quelle parole, la riduzione a battuta, peraltro pessima, di tragedie umane. «La pacchia è finita». Quando è iniziata? Tra le terre ...

Migranti - Toninelli : "Con Salvini ci sentiamo ogni giorno - lui aggiorna me e io lui" : Sui Migranti la linea del governo è condivisa. Lo afferma il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli. Rispondendo ad una domanda su Radio 1, se avesse una posizione diversa dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, Toninelli ha detto: "Assolutamente no". "Ci sentiamo tutti i santi giorni - ha aggiunto - lui aggiorna me e io lui". "La battaglia - ha spiegato - è scindere il salvataggio dalla ...

Migranti - Toninelli : 'Con Salvini ci sentiamo ogni giorno - lui aggiorna me e io lui' : Sui Migranti la linea del governo è condivisa. Lo afferma il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli. Rispondendo ad una domanda su Radio 1, se avesse una posizione diversa dal ministro dell'...

L’arroganza ingiustificata di Parigi nei confronti di Roma aiuta Salvini : Francia-Italia: "Libération", L’arroganza ingiustificata di Parigi nei confronti di Roma Parigi, 26 giu 08:32 - (Agenzia Nova) - “Arroganza francese”. Questo il titolo, scritto in italiano, di un editoriale pubblicato dal direttore di “Libération”, Laurent Joffrin, sul sito del quotidiano. “Il compo

Berlusconi avverte Salvini : "Nessuno è autosufficiente" : Molte personalità elette in quelle liste vengono dal mondo di Fi e il contributo degli azzurri al risultato elettorale rimane determinante, dimostrato anche dall'aumento dei sindaci di nei grandi ...

Calenda : “Salvini? Non è il fascista che torna. Sa usare bene mezzi di comunicazione e ha riconosciuto paure del Paese” : “C’è bisogno di di un nuovo congresso, una mozione per fare una grande assise di rifondazione nel centrosinistra a settembre o a ottobre. Prima è, meglio è. Serve una segreteria larga, e penso che oggi il riferimento naturale sia quello di Paolo Gentiloni”. Così a Otto e Mezzo (La7) l’ex ministro Carlo Calenda espone la sua ricetta per uscire dal pantano del centrosinistra, proponendo un nuovo movimento allargato. “Sciogliere il Pd?” – ...

Migranti - Salvini : hotspot fuori da confini Libia. Cargo Maersk - autorizzato sbarco a Pozzallo : Il responsabile del Viminale ha incontrato il ministro dell’Interno libico Abdulsalam Ashour e il vicepresidente libico Ahmed Maitig. Nella prima metà di settembre, ha annunciato, verrà organizzata a Tripoli una conferenza sull’immigrazione illegale «con la visione italiana e libica»...

Berlusconi spegne sogni Toti e avverte Salvini : 'Nel cdx nessun partito autosufficiente' : ... senza un chiaro riferimento di partito, espressione piuttosto di quella società civile che fatica a riconoscersi nell'offerta politica tradizionale". I dati arrivati a Villa San Martino fotografano ...

Migranti - Salvini : «Guardia Costiera non raccolga gli sos dai barconi. Hotspot ai confini sud della Libia» : Centri di identificazione per Migranti «non in Italia come vuole la Francia», ma ai confini meridionali esterni della Libia; una conferenza sull'immigrazione illegale, di iniziativa...