Salvini come Hitler | il fotomontaggio su un muro di Milano

Pozzallo - Salvini : no egoisti come Macron : 11.00 "Abbiamo il cuore buono a differenza di Macron". Così il ministro dell'Interno a margine dell'assemblea di Confartigianato ha spiegato lo sbarco a Pozzallo di 108 migranti da una nave danese. "Persone da soccorrere su indicazione della Guardia Costiera". Ma "le Ong non toccheranno più un porto italiano". Tornando sul presidente francese in visita in Vaticano dal Papa: "Oggi è in visita a Roma quel gentiluomo di Macron Sarà certamente ...

Milano - Salvini come Hitler : in via Palermo il poster del "Furher" Matteo : Un fotomontaggio in bianco e nero, che ritrae Matteo Salvini nei panni di Adolf Hitler. Sul braccio, al posto della svastica fascista, il simbolo della Lega. Il poster è apparso questa mattina su un muro di via Palermo, a Milano, nei pressi di un noto ristorante della zona. Il...

SPILLO/ Saviano come anti-Salvini - il sogno perdente di Repubblica-Pd : Morto il Pd, il suo successore, "Repubblica", ha fatto di Saviano l'anti-Salvini. Una strada più sensata del Macronismo, ma ugualmente rischiosa. NICOLA BERTI(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 06:01:00 GMT)Saviano/ Togliergli la scorta? No, prima i contratti con la tv pubblica, di N. BertiCAOS UE/ Italia, attenta alla trappola greca di Merkel & Macron, di N. Berti

Furio Colombo choc : “Salvini come Eichmann”/ “Vuole far soffrire i migranti” : Ministro replica “mi fai schifo” : Matteo Salvini, "Furio Colombo mi fai schifo, ma non ti vergogni?": il giornalista sul Fatto Quotidiano aveva paragonato il Ministro ad Adolf Eichmann, "vuoi far soffire i migranti"(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 18:28:00 GMT)

"Come Eichmann" - "Schifo" Scontro Colombo-Salvini : Furio Colombo sul Fatto Quotidiano ha paragonato Matteo Salvini al "contabile" dell'Olocausto, Adolf Eichmann. Un affondo duro quello dell'ex direttore dell'Unità che di fatto ha attaccato con un paragone molto azzardato il ministro degli Interni.Ecco cosa scrive Colombo sul quotidiano di Travaglio: "L"Eichmann italiano, che in pochi giorni ha deformato il volto del Paese, gode del silenzio o del vago mormorio di ciò che resta della nostra ...

Matteo Salvini - Augusto Minzolini e lo schema del trionfo : come si sta prendendo gioco di Berlusconi - Di Maio e Meloni : 'schema Salvini', ovvero come prendere per fessi alleati veri o presunti senza far loro capire nulla. Augusto Minzolini , sul Giornale , ripercorre in un velenosissimo retroscena le tappe che hanno ...

Ma Salvini finirà come Renzi? Se lo chiede il Guardian : Matteo Salvini come Matteo Renzi, ovvero una rapidissima ascesa all'inizio, poi la costante perdita del consenso. Trionfo e crollo. È il possibile scenario suggerito dal quotidiano britannico The ...

Ma Salvini finirà come Renzi? Se lo chiede il Guardian : Matteo Salvini come Matteo Renzi, ovvero una rapidissima ascesa all’inizio, poi la costante perdita del consenso. Trionfo e crollo. È il possibile scenario suggerito dal quotidiano britannico The Guardian, che dedica al ministro dell’interno un lungo profilo. Che, peraltro, ricorda non senza perfidia che, al tempo dei mondiali del 2006, il leader leghista aveva fatto pubblica professione di sostegno per la Germania, ...

Salvini 'Invito Saviano in Calabria'. Ma lo attacca sui social 'Come Borsellino e Falcone Ma per favore' : ROMA. Un invito ma anche una provocazione. All'indomani dello scontro sulla scorta , Matteo Salvini torna a parlare di Roberto Saviano. Lo fa ai microfoni di Sky - durante la campagna elettorale per i ...

Salvini - Travaglio : “Come la panna montata. Prima o poi la gente gli chiederà conto degli annunci” : “Non sono così sicuro che quelli di Salvini siano tutti segnali di forza. La sua ansia di stare tutti i giorni sulle prime pagine dei giornali cela una debolezza: la gente, Prima o poi, gli chiederà conto di quello che ha promesso. L’effetto panna montata non dura per sempre”. È il commento di Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, in onda su La7, sugli annunci e le promesse di ...

Macron : “Populisti come lebbra” - la replica di Di Maio e Salvini/ Meloni : "Vomitevole ipocrisia!" : Di Maio contro Macron: “Ipocrita! Così ci offende”. Era partito dalla Francia però l'attacco: “Populisti in Europa come la lebbra”. Alta tensione sull'asse Roma-Parigi. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 21:53:00 GMT)

Migranti - è scontro tra Italia e Francia Macron : ‘Populisti crescono come lebbra’ Di Maio : ‘Offensivo’. Salvini : ‘Un signore’ : A poche ore dal vertice informale in calendario domenica a Bruxelles sul tema dei flussi migratori, la tensione tra Italia e Francia registra un’improvvisa impennata. Dopo l’impuntatura che ha consentito al governo presieduto da Giuseppe Conte di favorire l’accantonamento della bozza di accordo elaborata a Bruxelles e non gradita all’Italia da Parigi è partito un attacco all’indirizzo di Roma. I populisti, ha detto ...

MACRON : “POPULISTI COME LEBBRA”. DI MAIO ALL'ATTACCO/ Salvini ironizza : “Caviale - champagne e signorilità” : Di MAIO contro MACRON: “Ipocrita! Così ci offende”. Era partito dalla Francia però l'attacco: “POPULISTI in Europa COME la LEBBRA”. Alta tensione sull'asse Roma-Parigi. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 19:29:00 GMT)

Europa - Salvini come Bettino Craxi E l'odio contro di lui diventa voti : Andate per logica. Dal 3 al 18% in pochi anni e ora le intenzioni di voto lo danno quasi al 30%. Esiste ancora la democrazia in questo Paese? Se è vero come è vero che il consenso popolare espletato tramite suffragio universale è la “sacralità” della democrazia non si capisce bene il perché di tutta questa collera nei confronti del Vice Premier. Segui su affaritaliani.it