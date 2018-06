Salute | verso micro aghi indolori che imitano le punture di zanzare

Salute : Gb verso stop a energy drink per under 16 : La vendita di bevande energetiche ai minori di 16 anni potrebbe essere presto bandita nel Regno Unito, come passo per combattere l’obesità infantile. E in ristoranti e caffè appariranno dettagli calorici sui menu. Sono alcune delle proposte avanzate da Jeremy Hunt, il ministro della Salute britannico, per arrivare a dimezzare il numero di bambini obesi entro il 2030. Inoltre, sono previste nuove restrizioni sulle pubblicità di cibi ricchi ...

Salute - HCV : Italia tra i primi Paesi nel mondo verso il traguardo di eliminazione del virus dell’Epatite C : La disponibilità di terapie efficaci e ben tollerate ha rivoluzionato l’approccio della cura dell’infezione dal virus dell’Epatite C (HCV). L’Italia, secondo le ultime analisi condotte dal Center Disease Analysis (USA), si colloca tra i 12 Paesi incamminati positivamente verso il traguardo dell’eliminazione dell’infezione da HCV. A patto di “scovare” coloro che non sanno di aver contratto l’infezione e mantenere quindi alto il numero dei ...

Puglia - migliorare la Salute attraverso lo stile di vita local : 8-9 giugno a Taranto la 2 giorni di Apulian Lifestyle – programma : L’obiettivo che si pone il governatore Michele Emiliano è ambizioso: migliorare la salute della popolazione non aumentando la spesa pubblica da destinare alla sanità, ma lavorando a un processo culturale che metta le persone nella condizione di vivere meglio, diminuendo di fatto il ricorso alle cure mediche. Come? attraverso uno stile di vita adeguato e contestualizzato, con un impatto estremamente positivo sullo sviluppo sociale ed ...