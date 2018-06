SALUTE | MEDICI | MEDICINA E UN ' CAFFÈ' DI SCIENZE UMANE L' INIZIATIVA DELL' OMCEO

Red Canzian - il dramma di SALUTE dell'ex Pooh : 'Dopo Sanremo ho scoperto un tumore'. Il verdetto dei medici / Guarda : L'ex Pooh Red Canzian racconta al settimanale oggi il suo dramma, un tumore che lo ha colpito. Dopo Sanremo Red Canzian ha scoperto di avere un nodulo pericoloso. 'Ho detto ai medici: avete dieci ...

La prima ricerca in Italia sul futuro del mondo della SALUTE visto dai medici millennials : il 22 giugno la presentazione a Milano : Sarà presentata venerdì 22 giugno nell’Auditorium Sanofi Italia, in viale Bodio 37/B a Milano, la prima ricerca Italiana sul futuro del mondo della salute visto dai medici millennials. Il progetto di ricerca, ideato e sviluppato da Havas con il partner Ipsos e realizzato con il supporto di Sanofi, indaga il cambiamento e l’evoluzione dei medici millennials nell’era dell’integrated care: i trend della professione, l’utilizzo della ...

Le nanoparticelle per la medicina spaziale - per la SALUTE degli astronauti del futuro : Questo post è a cura di Gianni Ciofani, responsabile Smart Bio-Interfaces Lab, IITLo studio delle reazioni del corpo umano nei viaggi nello spazio rappresenta un'opportunità eccezionale per noi scienziati, in quanto consentono da un lato di rispondere a domande biologiche di difficile investigazione sulla terra, dall'altra di aprire una nuova strada per l'osservazione e cura di patologie sconosciute: la "medicina spaziale".Negli ...

Scienza e comunicazione : giornalisti e sanità a confronto su medicina - SALUTE - informazione e fake news : Mercoledì 23 maggio, alle ore 15.30, presso l’Aula Mediterraneo del padiglione H dell’A.O.R.N. Antonio Cardarelli, il mondo della sanità e del giornalismo si confronteranno analizzando il rapporto tra comunicazione e salute, Scienza e sistema dell’informazione. Il seminario formativo dal titolo “informazione e sanità. La comunicazione scientifica ai tempi della networked society”, organizzato dal Consorzio Ro.Ma. in collaborazione con AssoStampa ...

NADIA TOFFA NON TORNA IN TV?/ Ultime condizioni di SALUTE : come sta? Continua lo stop dei medici : NADIA TOFFA, l'inviata e conduttrice de Le Iene, provata dalle terapie contro il tumore: il silenzio social della conduttrice preoccupa i fans che attendono notizie. (Pubblicato il Fri, 11 May 2018 22:32:00 GMT)

SALUTE - l’Ordini dei medici : “I cittadini segnalino i dottori che creano dubbi” : “Diffidare delle notizie non certificate in Rete e rivolgersi sempre al medico per avere informazioni in tema di Salute, ma se ci si imbatte in un medico che instilla dubbi, ad esempio sulle vaccinazioni, l’invito è di segnalarlo al più presto all’Ordine dei medici locale”. E’ questo l’appello che il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo ...

SALUTE : FederAnziani e medici per la prevenzione over 60 : Venti societa’ scientifiche sono scese in campo insieme a FederAnziani per creare percorsi ottimali di prevenzione delle patologie piu’ comuni nella terza eta’. Un lavoro, reso ufficiale con l’evento Punto Insieme Sanita’, che coinvolgera’ i medici di medicina generale, gli infermieri, i farmacisti e, come promotori e insieme fruitori, gli stessi pazienti. I protagonisti del comparto sanitario si sono riuniti ...

SALUTE - non solo antistress : meditazione e mindfulness vere medicine per il cervello : Combattere lo stress giova anche alla Salute, riducendo il rischio di demenza: attività come meditazione e mindfulness infatti giocano un ruolo positivo anche contro un rischio futuro di deterioramento cognitivo. Gli scienziati hanno infatti osservato come un sottile filo lega queste condizioni. La ricerca ha coinvolto 30 mila persone osservando come chi soffriva di ansia da moderata a grave a metà della vita, aveva più probabilità di sviluppare ...

SALUTE - al via la campagna di Fnomceo contro le bufale in medicina in 31 città : Trentuno città, tappezzate con quattro diversi manifesti sei metri per tre, con immagini che, dai creativi che le hanno proposte, vengono preannunciate come ‘shock, ma temperate da una buona dose di ironia’. È questa, in poche righe, la prima campagna di comunicazione messa in atto dalla Federazione Nazionale degli ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, sotto la presidenza di Filippo Anelli, che replica, su scala nazionale, ...

SALUTE - da Zumba a Spinning : la guida fitness ‘su misura’ per i medici : Un’attività sportiva diversa per ogni specializzazione medica: tra pilates, walking, striding e Zumba, Consulcesi Club insieme al circuito fitness Network Italia ha stilato una guida per orientare i camici bianchi nella scelta sportiva più adatta alle loro esigenze. Per i medici di medicina generale e ginecologici “si prescrivono” pilates e yoga per un approccio “Body & mind”, che comprende anche la ginnastica ...

La scienza spiegata ai ragazzi : quando fisica e medicina si alleano per la SALUTE : Due accademici e ricercatori, Gloria Spandre dell'Istituto Nazionale di fisica Nucleare e Marco M. Massai, docente di Storia della fisica all'Università di Pisa, sono autori di un 'librino', come loro ...