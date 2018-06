Salute | il medico | “Problemi di udito per 1 bebè su 1 000 non a rischio”

meteoweb.eu

(Di martedì 26 giugno 2018) Bimbi che parlano tardi, non rispondono al richiamo della mamma, non alzano il viso se sentono la voce di un estraneo. “A volte si pensa a una forma di pigrizia, ma un neonato su mille di quelli non a rischio presenta un deficit uditivo. Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare un percorso terapeutico-riabilitativo per questi bimbi”. Lo spiega Francesca Cianfrone, otorinolaringoiatra del San Camillo-Forlanini di Roma, che ricorda all’AdnKronoscome “i fattori di rischio per la sordità sono prematurità, basso peso alla nascita, una familiarità positiva per questo problema, malattie infettive in gravidanza”. Ma la sordità può colpire anche piccoli non a rischio. Come rilevare un deficit uditivo nei? “Semplicemente con uno screening uditivo neonatale, fatto direttamente nel reparto di maternità, attraverso un apparecchio molto semplice ...