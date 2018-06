Russia 2018 | Australia umiliata pure dal Perù | perde 2-0 | addio Mondiali

Russia 2018 - Tite non cambia il Brasile per la Serbia : 'Giocano gli stessi' : Zero sorprese nel Brasile che domani si gioca a Mosca contro la Serbia il passaggio agli ottavi: 'Giocheranno gli stessi', fa sapere il ct alla vigilia del match confermando l'undici che ha battuto, ...

Russia 2018 - Francia prima nel gruppo C : 17.54 Nessuna sorpresa nell'ultima giornata del girone C.Francia e Danimarca pareggiano 0-0 e passano rispettivamente come prima e seconda. I Bleus chiudono a 7 punti, i danesi a 5, al riparo della rimonta dell'Australia, peraltro sconfitta 2-0 dal Perù nell'altra partita. A Mosca,il ct francese Deschamps fa riposare Pogba e Mbappé. Guida l'attacco Giroud che con Griezmann crea alcune occasioni ma senza esagerare.Danesi mai pericolosi. A ...

Mondiali Russia 2018 - la Francia ‘controlla’ la Danimarca e chiude il girone al primo posto : orgoglio Perù contro l’Australia [FOTO e TABELLONE] : 1/18 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Classifiche Mondiali 2018 : i risultati delle partite. Uruguay primo nel Gruppo A davanti alla Russia - la Spagna beffa il Portogallo : I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Un mese intero di partite e di grande spettacolo, tanta adrenalina e grandi incontri tra i migliori campioni di tutto il Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più prestigioso e ambito. La fase a gironi prevede 8 gruppi da 4 squadre ciascuno che si affronteranno tra loro in una partita unica: le prime due classificate di ogni raggruppamento ...

Tabellone Mondiali Russia 2018 : il quadro degli ottavi - Francia 1ª nel girone C : Tabellone Mondiali Russia 2018, Francia e Danimarca approdano agli ottavi di finale dopo lo scialbo pareggio di questo pomeriggio Tabellone Mondiali Russia 2018, il quadro degli ottavi di finale si sta pian piano componendo. Dopo le gare della serata di ieri, in questo pomeriggio è andato in scena il girone C della competizione russa. La Francia ha vinto il raggruppamento, grazie anche al pareggio odierno contro la Danimarca, classificatasi ...

Mondiali Russia 2018 – Australia-Perù : lo spettacolo è in tribuna - le FOTO più belle degli spettatori [GALLERY] : Colori vivaci e tanti sorrisi: nella gallery le FOTO più belle degli spettatori di Australia-Perù Ultima partita della fase a gironi ai Mondiali di Russia 2018 per Australia e Perù. Le due formazioni si stanno sfidando in campo in Russia, ma nessuna delle due squadre ormai ha alcuna possibilità di passare agli ottavi di finale, ma in tribuna non mancano i tifosi, coloratissimi e vivaci per dare tutto il supporto necessario ai propri idoli. Nella ...

Mondiali Russia 2018 – Multe Xhaka e Shaqiri : il web in aiuto dei due svizzeri - petizione online per sostenerli : Il web in ‘azione’: petizione online per pagare le Multe di Xhaka e Shaqiri per l’esultanza dopo i gol contro la Serbia L’esultanza di Xhaka e Shaqiri nel match del secondo turno della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018, contro la Serbia, ha scatenato il caos. I due calciatori svizzeri, di origini kosovare, hanno mimato con le mani il gesto dell’aquila, simbolo della “Grande Albania”, per ...

Mondiali Russia 2018 - il ct della Svezia sicuro : “la prestazione fornita contro la Germania ci ha fortificati” : Il commissario tecnico della Svezia ha analizzato la prestazione fornita contro la Germania, sottolineando come quella partita li abbia fortificati “Siamo stati capaci di tenere il passo dei campioni del mondo in carica fino a 10 secondi dalla fine e questo ci rende più forti e più fiduciosi“. Sono le parole del ct della Svezia, Janne Andersson, alla vigilia del match decisivo per le sorti della nazionale scandinava a caccia del pass ...

Mondiali Russia 2018 - allo Stadio Luzniki di Mosca i tifosi regnano sovrani : gli scatti più belli di Danimarca-Francia [GALLERY] : Il match tra Francia e Danimarca regala emozioni sugli spalti dello Stadio Luzniki di Mosca, lo spettacolo dei tifosi Il terzo turno della fase a gironi del gruppo C dei Mondiali di Russia 2018 è sceso in campo. La Francia, già qualificata agli ottavi di finale, sta affrontando la Danimarca, a cui basterebbe un pareggio per il passaggio di turno. Non è solo lo spettacolo del match a tenere banco, anche sugli spalti dello Stadio Luzniki di ...

Mondiali Russia 2018 - Danimarca-Francia : spalti bollenti [FOTO] : 1/9 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Mondiali Russia 2018 : arbitri e Var - il difficile viene adesso : Con l'ultimo giro di partite e i primi dentro-fuori l'atmosfera in Russia inizia a scaldarsi, anche per arbitri e Var. E il soccorso dei secondi ai primi inizia a diventare davvero decisivo. Il motivo ...

Mondiali 2018 Russia - la tifosa 'più hot' del Mondiale è Natalya : una ex pornostar : L'hanno chiamata la "tifosa più hot del Mondiale", madrina a furor di popolo della Russia e di tutta la Coppa del Mondo. Lei, in top bianco con il nome dei padroni di casa scritto in rosso. Bandiere ...

Mondiali Russia 2018 - Di Maria attacca il Real Madrid : 'Non volevano che giocassi la finale per vendermi' : La vigilia della gara con la Nigeria, probabilmente, non è stato il momento più brutto vissuto da Angel Di Maria con la maglia della nazionale argentina. Il giocatore del Paris Saint Germain, ...