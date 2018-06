Royal Caribbean – A tutta Cuba | più crociere | escursioni e scali sulla Isla Grande

sportfair

(Di martedì 26 giugno 2018) Aper. Più, più, ma soprattutto piùnella programmazionea partire dal prossimo novembre AperInternational che anche per il prossimo anno conferma lanella sua programmazione, rinnovandola e rafforzandola con l’inserimento deglidi Santiago dee di Cienfuegos, unica tra le grandi compagnie di. Si amplia dunque la gamma di prodottoche da novembre offrirà nell’areaper tutti i gusti e tutte le tasche: da 3 fino a 8 notti a bordo di due navi – Empress of the Seas e Majesty of the Seas – che fin dal programma di bordo offriranno agli ospiti un assaggio dicon musica, cibo, lezioni di ballo, lingua e culturana. I porti di imbarco saranno Miami e Fort Lauderdale perche scaleranno, in varie combinazioni, anche ...