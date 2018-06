Rottamazione cartelle | allarme della Corte dei Conti | mancati versamenti per 9 | 6 miliardi

Rottamazione cartelle - c'è un buco da 9 - 6 miliardi : Dei 17,8 miliardi previsti in base alle istanze di definizione pervenute , 9,6 miliardi non sono stati riscossi e costituiscono omessi versamenti. Lo rileva la Corte dei Conti nella relazione sul ...

Fisco - in arrivo le lettere per la Rottamazione di 4 - 5 milioni di cartelle : 'Non un condono', ha ribadito due giorni fa a l'Intervista di Maria Latella su Sky il viceministro all'Economia Massimo Garavaglia. Non c'è ancora certezza sui dettagli, ma l'intenzione della ...

Rottamazione per le cartelle fiscali : nel Lazio 119 mila procedure : E’ partita la seconda fase della Rottamazione per le cartelle fiscali. Sono 950 mila le lettere con comunicazioni e con

Cartelle fiscali - 950 mila lettere in arrivo per la Rottamazione : Parte la seconda fase della rottamazione per le Cartelle fiscali. Saranno ben 950mila le lettere con comunicazioni e con i relativi bollettini per il pagamento. Di fatto verranno inviati i bollettini con scadenza 31 luglio per i carichi pendenti che riguardano il 2017 e con scadenza al 31 ottobre per i carichi che invece riguardano l'arco temporale che va dal 2000 al 2016. La rottamazione è scattata ad ottobre dello scorso anno ed è finito a ...

Fisco - Rottamazione cartelle : al via la fase due : Teleborsa, - Al via la seconda fase della definizione agevolata che prevede l'invio da parte dell'Agenzia delle entrate delle comunicazioni per rispondere ai contribuenti che hanno aderito al ...

Oltre 950mila italiani hanno chiesto la Rottamazione delle cartelle : Carlo Cottarelli non è favorevole alla rottamazione delle cartelle, come scrive nel suo ultimo saggio ‘I sette peccati capitali dell’economia italiana’, ma agli italiani la misura piace,...

La Rottamazione delle cartelle sfiora quota un milione di richieste. Boom del web : MILANO - La Rottamazione delle cartelle fa il pieno. Le domande di adesione alla seconda edizione della definizione agevolata, introdotta con il decreto fiscale dello scorso ottobre e scaduta lo ...

Cartelle - 950mila domande per la Rottamazione-bis : il 62% via web : Le difficoltà degli ultimi giorni prima della scadenza, registrate soprattutto sui canali online e puntualmente segnalate dai professionisti, non sembrano aver fermato più di tanto la...