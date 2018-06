Romina | al dito un anello che fa sperare in un ritorno con Al Bano | la Lecciso lo esclude

Blastingnews

(Di martedì 26 giugno 2018) Altorneranno davvero insieme? Ormai è questa la domanda che i numerosissimi fan della coppia non fanno altro che porsi nel corso degli ultimi mesi. Ad incrementare questo gossip vi è una strana foto in cuiPower sfoggia un meravigliosoall'anulare sinistro della mano, fatto che fa benad un meravigliosodi fiamma tra lei ed il cantante di Cellino San Marco.Power sfoggia unche stuzzica il pubblico Dopo aver ufficializzato la separazione da Loredana, infatti, Alha iniziato ad avvicinarsi molto alla sua ex moglie. In un primo momento lo ha fatto per esigenze lavorative, le quali li hanno "costretti" a trascorrere molto tempo insieme. Successivamente poi il cantante ha rilasciato delle interviste e fatto dei commenti in televisione che hanno lasciato presagire un ipoteticocon la Power. A stuzzicare ...