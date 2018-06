Roma | visite mediche per Pastore

Roma - giornata di visite mediche per Javier Pastore : Javier Pastore, sbarcato a Roma nella giornata di ieri, sosterrà stamane le visite mediche di rito prima di firmare il contratto con i giallorossi visite mediche a Villa Stuart, a Roma, per Javier Pastore. Il giocatore argentino in arrivo dal Paris Saint Germain, dopo essere sbarcato ieri sera all’aeroporto di Ciampino accolto dall’entusiasmo dei tifosi giallorossi, si è presentato questa mattina poco dopo le 8 all’appuntamento ...

Pastore alla Roma/ Visite mediche in corso : ieri l’abbraccio dei tifosi giallorossi a Ciampino : Pastore alla Roma, calciomercato news: oggi le Visite mediche a Villa Stuart per l'ex Psg. ieri il primo abbraccio in aeroporto con i tifosi giallorossi.(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 09:56:00 GMT)

Roma - Pastore a Villa Stuart per le visite mediche FOTO : CHI È Pastore - Eric Cantona solo tre anni fa lo ha definito ' il miglior giocatore al mondo ' per la sua creatività e per la ' capacità di regalare sempre una sorpresa '. Nell'ultima stagione un ...

Pastore è sbarcato a Roma. Festa e cori : domani visite e firma : "Che entusiasmo. Sono felice". Davanti a più di 200 persone, che hanno occupato l'area dei voli privati dell'aeroporto di Ciampino, alle 18 è sbarcato a Roma Javier Pastore. Capelli legati, abbronzato,...

Calciomercato Roma - ecco Pastore : il Flaco è atterrato a Ciampino - martedì le visite mediche : Un Flaco per la Roma. Salutato Nainggolan, diventato un nuovo giocatore dell'Inter , i giallorossi sono pronti a ufficializzare l'acquisto di Javier Pastore, tornato in Italia dopo sette anni , e 269 ...

Santon alla Roma / Calciomercato - visite mediche completate : ora deve conquistare gli scettici : Santon alla Roma, Calciomercato: visite mediche completate. Il terzino arriva dall'Inter nell'affare Radja Nainggolan e ora deve conquistare gli scettici che non sono felici dell'acquisto.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 17:15:00 GMT)

Calciomercato Roma - visite mediche e firma per Santon e Zaniolo : Nicolò Zaniolo , centrocampista classe 1999, e Davide Santon , terzino classe 1991, sono i due nuovi acquisti della Roma. Entrambi hanno svolto le visite mediche nella capitale, a Villa Stuart, dove ...

Inter - Nainggolan : in corso le visite mediche. Roma : visite mediche anche per Santon e Zaniolo : Inter, Nainggolan- Nainggolan è arrivato a Milano tra l’ovazione generale dei tifosi nerazzurri, al coro: “Chi non salta bianconero è” e anche: “Che c’è frega de Emre Can non c’avemo Nainggolan”. Sono attualmente in corso le visite mediche di rito. Al termine delle visite, il giocatore metterà nero su bianco il suo trasferimento in nerazzurro […] L'articolo Inter, Nainggolan: in corso le visite ...

Calciomercato Roma - visite mediche per Santon e Zaniolo : Entrambi sono arrivati a Roma nella giornata di domenica, primo approccio con quella che sarà la loro nuova città: Nicolò Zaniolo , classe 1999, e Davide Santon , terzino sinistro classe 1991, ...

Roma - visite mediche per Santon e Zaniolo : Roma - È iniziata l'avventura a Roma per Santon e Zaniolo . I due nuovi acquisti sono arrivati questa mattina alle 8 alla clinica Villa Stuart per sostenere le visite mediche prima di firmare i ...

Calciomercato Roma - Pastore in città lunedì : martedì le visite mediche : Javier Pastore alla Roma, ormai, è un'operazione conclusa. Affare da 24 milioni di euro in totale, suddivisi in 20 milioni di euro cash e 4 milioni di euro di bonus al Paris Saint-Germain. Trattativa ...

Nainggolan all'Inter/ Oggi a Milano - domani le visite mediche : l'addio ufficiale alla Roma è vicino : Nainggolan all'Inter: Oggi a Milano, domani le visite mediche. l'addio ufficiale alla Roma è vicino. Le ultime notizie sul centrocampista belga, pronto a firmare per il club nerazzurro(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 14:42:00 GMT)

Pastore alla Roma/ L'argentino è atteso nella capitale per le visite mediche : Javier Pastore, nuovo acquisto della Roma, è atteso nella capitale per le visite mediche. Il trequartista argentino è stato acquistato dal Psg per 20 milioni più 4 di bonus(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 12:25:00 GMT)

Roma - visite mediche per Mirante : Roma - Antonio Mirante sta per prendersi la Roma . Il 34enne portiere ormai ex Bologna , ai rossoblù andrà in cambio Skorupski , è infatti giunto a Villa Stuart dove sono in corso le visite mediche di ...