Roma | vigili del fuoco scandagliano Aniene in cerca persona scomparsa

Roma - 'Ti do una martellata' : così il re degli ambulanti minacciava vigili e funzionari : Le accuse di corruzione ai vigili che effettuavano i controlli: 'Siete dei papponi'. E le minacce ai funzionari del Campidoglio: 'Ti do una martellata'. Diceva di essere perseguitato dai vigili urbani ...

Roma : dopo maltempo allagata sede vigili V Gruppo : Roma – Di seguito la notizia data dal Sulp di Roma attraverso Facebook. sede allagata per il V Gruppo della Polizia locale di RomaCapitale dopo il temporale di ieri pomeriggio. Disagio che avrebbe comportato anche lo stop delle attività degli agenti stessi a causa del “blocco del sistema informatico, la paralisi delle attività elettroniche”, nonché “il funzionamento dei telefoni”. “La Polizia locale- si legge ...

Roma : Si getta nel Tevere - salvato da Vigili del Fuoco : Roma – Attimi di apprensione questa mattina intorno alle 5.30. E’ accaduto quando sulla sponda destra del fiume Tevere, all’altezza di Ponte Testaccio, e’ stato avvistato un corpo che galleggiava sul fiume Tevere. I sommozzatori intervenuti hanno pero’ notato che la persona si muoveva e si sono gettati in acqua per recuperla. Si trattava di un italiano di 66 anni che si era gettato dal Ponte Palatino. L’uomo ...

Roma - nuova bufera sui vigili : pioggia di esoneri da servizi esterni : Roma, nuova bufera sui vigili: pioggia di esoneri da servizi esterni Roma, nuova bufera sui vigili: pioggia di esoneri da servizi esterni Continua a leggere L'articolo Roma, nuova bufera sui vigili: pioggia di esoneri da servizi esterni proviene da NewsGo.

Roma - stretta sui vigili inabili : ora visite dai medici militari : Il vigile urbano che si è fatto prescrivere dal dottore l'obbligo di 'poggiapiedi' in ufficio, strappando per questo un esonero dai seccanti servizi su strada, ora se la dovrà vedere col medico ...

Roma - record di vigili inabili : 700 agenti evitano i turni in strada - ecco tutti gli escamotage : Obbligo di 'poggiapiedi' in ufficio; obbligo di 'pausa' ogni dieci minuti; esonero dal portare la divisa; esonero dai turni di mattina presto o, viceversa, esonero dai turni di notte; esonero dal ...

Registrati sversamenti in mare di liquami alla vigilia dell'IRoman : "Il nubifragio di ieri ha determinato lo sversamento nel fiume, ovvero nel mare, di milioni di metri cubi di liquami non depurati proprio alla vigilia dell'Ironman che vedrà ben 1.500 atleti domani ...

Albenga - incendio al Camping Roma : intervento dei vigili del fuoco : immagine di repertorio Poco prima delle 23 di ieri sera, una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta ad Albenga, precisamente presso il Camping Roma, per un incendio ai danni di un frigo dei gelati ...

Roma - Fori Imperiali - ambulante tenta di darsi fuoco durante controlli vigili : bloccato : Un venditore ambulante ha tentato di darsi fuoco cospargendosi il corpo di liquido infiammabile su via dei Fori Imperiali, ma è stato bloccato dal pronto intervento della polizia locale che ha evitato ...

Roma : venditore ambulante prova a darsi fuoco. Salvato da vigili : Roma: alla richiesta di autorizzazione da parte dei vigili si è cosparso di benzina Roma – Un uomo di circa 30 anni, originario di Napoli, ha tentato di darsi fuoco a via dei Fori imperiali. Solamente l’intervento degli agenti di Polizia locale ha evitato il peggio. Il trentenne, venditore abusivo, si era già cosparso di liquido infiammabile ed era pronto a darsi alle fiamme. L’uomo alla vista dei vigili intervenuti per ...

Roma - fa il bagno nel lago di Castelgandolfo e scompare : ricerche dei Vigili del Fuoco : Dalle 18.30 circa, squadre del Comando di Roma stanno intervenendo nel Comune di Castel Gandolfo, per la ricerca di una persona che stava effettuando un bagno al centro del lago di Castel Gandolfo. L’uomo, dopo aver lasciato il pattino per una nuotata, non è più riemerso. Sul posto una Squadra VVF, Sommozzatori VVF Sierra 1e l’Elicottero VVF Drago 57. Il personale VVF, prontamente intervenuto, ha iniziato le operazioni ricerca del ...

Vigili del Fuoco di Perugia e Terni oggi alla Parata di Roma e non solo : di Morena Zingales Vigili del Fuoco di Perugia e Terni oggi alla Parata di Roma e non solo Li cerchiamo sempre. Il primo numero che facciamo quando siamo in difficoltà è il 115. E loro, con la ...

Roma - Aida Nizar del Grande Fratello entra dentro la Fontana di Trevi : multa da 450 euro. E ai vigili : “Io lavoro nella tv” : Una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello, la Aida Nizar, è stata multata dagli agenti della polizia municipale di Roma per essere entrata nella Fontana di Trevi. La spagnola dopo essersi bagnata la testa con dell’acqua minerale, si era immersa nella Fontana, girando una sorta di videospot dell’ultima puntata della trasmissione condotta da Barbara d’Urso. Peccato che le immagini siano arrivate prima ...